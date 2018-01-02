طرح های بالای ۵۰ درصد پیشرفت در بنادر کشور تعیین تکلیف می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، محمدعلی حسن زاده محمدی پس از بازدید از بندر شهیدرجایی و بندر نفتی خلیج فارس، در نشستی با مدیران شرکت های سرمایه گذار بخش خصوصی که در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی برگزار شد، گفت: در شرایط فعلی اثتصاد کشور، ضرورت دارد که به کسب و کار در بنادر نگاهی تازه داشته باشیم.

وی افزود: در همین رابطه، ضرورت دراد که شرکت ها برای رونق بیشتر طرح های سرمایه گذاری خود به سمت فعالیت های بازاریابی و جذب مشتری باشند.

حسن زاده، بنادر را گلوگاه های اقتصادی کشور توصیف کرد و با تأکید بر لزوم خارج شدن وضعیت قرادادهای سرمایه گذاری در دست ساخت، افزود: به دنبال تعیین تکلیف پروژه های عمرانی مربوط به سرمایه گذاران بخش خصوصی هستیم که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: در راستای بسته شدن پرونده طرح های نیمه تمام سرمایه گذاری در بنادر، برنامه ای در دستور کار داریم که پس از انجام بررسی های کارشناسی دقیق، قراردادها را مورد بازنگری قرار داده و وضعیت طرح های بلاتکلیف را مشخص کنیم.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش، خواستار حضور سرمایه گذاران در اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی برای ساخت کارخانه، مراکز تولیدی وفعالیت های ارزش افزوده شد.

"اله مراد عفیفی پور" مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در این نشست به ارایه گزارشی مختصر از وضعیت طرح های در دست ساخت توسط شرکت های بخش خصوصی در بندر شهید رجاییی پرداخت و تصریح کرد: برای دهه فجر سال جاری، بهره برداری از ۷ طرح عمده سرمایه گذاری در بخش های نفتی، آب شیرین کن و لجستیک کالا و کانتینر هدفگذاری شده است.

وی مهم ترین نتیجه این سرمایه گذاری ها را رونق اشتغال، ایجاد پویایی در اقتصاد ملی و همچنین زمینه سازی برای بهبود معیشت و رفاه مردم عنوان کرد.

شایان ذکر است، در بخش دیگری از برنامه این سفر یکروزه، نخستین جلسه کارگروه مشترک سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت راه آهن با حضور معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی، در بندر شهیدرجایی نیز برگزار و نقشه راه افزایش سهم ریل در جابجایی کالا بین بندر و پسکرانه با حضور مهندس داوودی؛ معاون سیر و حرکت راه آهن و سایر مدیران ذیربط این شرکت بررسی شد.

در نهایت راهکارهای چگونگی ارتقای سهم ترافیک کالای ریلی در قالب صورتجلسه فی مابین معاونت امور بندری سازمان، معاونت سیر و حرکت راه آهن، اداره کل بنادر و دریانوردی استان و اداره کل راه آهن استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت و در قالب زمانبندی مشخص اجرایی، برای هر یک از موضوعات مورد بحث، توافقاتی صورت گرفت.