بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به وزش باد که از صبح امروز در اصفهان آغاز شده است آلودگی به تدریج از هوای این شهر دور می‌شود.

وی افزود: امروز در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۷ و ۱۰ صبح میانگین شاخص آلودگی به ترتیب با ۱۶۴ و ۱۵۶ در وضعیت ناسالم برای عموم قرار داشت و در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز با ۱۴۷ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

رئیس امور آزمایشگاه‌های استان اصفهان در ارتباط با شاخص آلایندگی در ایستگاه‌های مختلف سنجش آلودگی اصفهان اظهار داشت: همچنان در برخی ایستگاه‌های سنجش، شاخص آلودگی در وضعیت ناسالم برای عموم ثبت شده است اما در صورت ادامه روند فعلی وزش باد امیدواریم تا شب آلاینده‌ها از فضای اصفهان تخلیه شود.

وی ادامه داد: شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های میدان احمد آباد با ۱۵۶، چهارباغ خواجو ۱۵۷، بلوار دانشگاه ۱۵۲، میدان امام حسین (ع) ۱۶۵ در وضعیت ناسالم برای عموم ثبت شده است و در خیابان پروین با ۱۲۳، رودکی ۱۲۷ و بزرگراه خرازی ۱۴۸ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

رئیس امور آزمایشگاه‌های استان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش آلایندگی در شهرستان‌های مختلف استان سالم و ناسالم گزارش شده است، تاکید کرد: کیفیت هوا در خمینی‌شهر با میانگین شاخص کیفی ۱۴۸، مبارکه ۱۲۲ و کاشان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است و در سگزی با ۷۵ سالم گزارش می‌شود.

گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.