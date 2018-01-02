به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، علیرضا درویش نژاد عنوان کرد: با همکاری موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران پانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان با حضور بیش از ۵۰۰ ناشر از سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هنوز تعداد کامل ناشران مشخص نشده است و نام‌نویسی از ناشران تا پایان هفته ادامه خواهد داشت، افزود: اما طی سال‌های اخیر استقبال ناشران از نمایشگاه کتاب هرمزگان بیش از دیگر استان‌ها بوده است.

درویش نژاد با قدردانی از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اذعان کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته در این دوره حضور ناشران مطرح کشور پررنگ‌تر از دوره‌های قبل خواهد بود و همه امکانات جهت برگزاری مطلوب نمایشگاه کتاب فراهم است.

وی به تشریح بخش جنبی نمایشگاه پرداخت و یادآور شد: در حال برنامه‌ریزی و تدارک برنامه‌های مختلف و متنوع فرهنگی و هنری در بخش جنبی نمایشگاه کتاب برای خانواده‌ها و سنین مختلف هستیم که متعاقباً اعلام خواهد شد.