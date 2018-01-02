مخالفت کمیسیون تلفیق با استانی شدن بودجه وزارت آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد در نشست خبری با اشاره به نتایج اخیر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷، اظهار داشت: در خصوص برخی تبصره ها از سوی مراکز علمی، دانشگاهی، اقتصاددانان، تشکل های تخصصی از جمله اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی، همچنین نشریات، روزنامه ها و نمایندگان مجلس موضوعاتی مطرح می شد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین جهت مقرر شد با همکاری نمایندگان کمیسیون تلفیق، مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه کارگروه هایی تشکیل شود و نتایج این کارگروه های برای بررسی و تصویب نهایی به صحن کمیسیون تلفیق بودجه ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ گفت: اشتغال، حامل های انرژی، هدفمندی یارانه ها، تهاتر بدهی دولت، بخش خصوصی و بانک ها و اوراق مالی اسلامی از جمله موضوعاتی است که کارگروه ها نتایج خود را به کمیسیون ارائه می دهند.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهادهای دولت را در بخش های هزینه ای و درآمدی رصد می کنند، اظهار داشت: در این کمیسیون تلاش می شود که منطبق بر واقعیت جامعه و با نگرش بر عملکرد مصوبات در سال گذشته تبصره ها در جهت رفاه عمومی تصویب شود.

اختصاص جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی به شهرداری تهران

یوسف نژاد با اشاره به مصوبه هوای پاک در تهران توضیح داد: مقرر شد جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی طبق قانون هوای پاک مصوب مجلس به شهرداری تهران اختصاص پیدا کند.

وی افزود: دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علمی فناوری اجازه دارند تا سقف عملکرد درآمدی خود در سال ۹۶ از بانک ها تسهیلات اخذ کنند.

مخالفت با استانی شدن بودجه وزارت آموزش و پرورش

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ با اشاره به استانی شدن درآمدهای وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: نمایندگان کمیسیون تلفیق با این مسئله که درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها اختصاصی شود مخالفت کردند اما به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند به منظور ساماندهی، بهسازی و کاربری بخشی از املاک آموزشی، ورزشی و تربیتی با ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث و بازسازی آن اقدام کنند.

معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت عوارض شهرداری

وی گفت: این مصوبه تغییر کاربری این فضا را در اختیار آموزش و پرورش قرار می دهد تا با مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری از پرداخت کلیه عوارض از جمله تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری و احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف شود از آن جایی که این پیشنهاد خلاف برنامه ششم بود با دو سوم رأی نمایندگان تصویب شد.

دعاوی حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی معاف شدند

یوسف نژاد در خصوص مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه توضیح داد: دعاوی حفظ بیت المال به ویژه پرونده های مربوط به دیه از بیت المال، اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف شد، این موضوع نیز با دو سوم آراء نمایندگان تصویب شد.

اختصاص ۲۷۵ میلیارد تومان از حق بیمه شخص ثالث به امور منجر به کاهش تصادفات

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۲۷۵ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث در امور منجر به کاهش تصادفات خبر داد و گفت: شرکت های بیمه ای در تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۹۷ مکلف شدند ۲۷۵ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث را در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس به منظور امور منجر به کاهش تصادفات قرار دهند.

شرط بخشودگی جریمه دیرکرد قبوض جریمه رانندگی

این نماینده مجلس در خصوص تبصره ۱۱ که مربوط به قبوض جریمه خودروها می شود، گفت: طبق قانون اگر قبوض جریمه ها در یک بازه زمانی مشخص پرداخت نشود مشمول جریمه دیرکرد می شود اما کمیسیون تلفیق تصویب کرد در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه توسط مالکان خودرو تا پایان آذر ۹۷ جریمه های ناشی از دیرکرد سال ۹۶ بخشیده می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی مجاز شدند از محل فروش دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای اموال تحت نظر مقام معظم رهبری نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش خدمتی به افرادی که براساس قانون بازخرید و بازنشسته شده اند، اقدام کنند.