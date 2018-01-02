بیان مطالبات با اغتشاش و تخریب اموال عمومی سازگاری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسدالله درویش امیری در حاشیه جلسه هماهنگی و بررسی مشکلات معادن استان زنجان در واکنش به حوادث اخیر اظهار کرد: مطالبات و حل مشکلات مردم منطقی و واقعی است.
درویش امیری با اشاره به اینکه باید تلاش کرد امید به آینده و نشاط را برای جامعه و مردم فراهم شود، اضافه کرد: اما اگر مردم گلایه و اعتراضی دارند باید منطقی بیان شود.
وی با اشاره به اینکه باید با علتهای مشکلات عاقلانه برخورد شود، افزود: امروز روز تسویه حساب سیاسی نیست و امروز بیش از گذشته به اتحاد و وحدت نیاز داریم.
استاندار زنجان تاکید کرد: باید فضایی ایجاد شود، که همه در کنار هم و در کمال آرامش و آسایش و به دور از مشکلات زندگی درستی را برای مردم فراهم کرد.
درویش امیری با اشاره به اینکه مردم باید هوشیار باشند، تاکید کرد: نباید مطالبات مردم مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد به نحوی که امنیت و آسایش جامعه را بر هم بزند.
وی با اشاره به اینکه میانگین سنی دستگیرشدگان زیر ۲۵ سال است، اضافه کرد: از خانوادهها درخواست میشود در این روزها مراقب فرزندگان خود باشند تا این افراد مورد سوءاستفاده عدهای در داخل و خارج از کشور قرار نگیرند.
استاندار زنجان ادامه داد: ابراز مطالبات با اغتشاش و ایجاد ناآرامی و تخریب اموال عمومی به هیچوجه سازگاری ندارد و اگر مطالباتی داریم، میتوان منطقیتر مطرح کنیم.
درویش امیری با اشاره به اینکه مشکلات معیشتی و اقتصادی و بحث بیکاری در دستور نظام جمهوری اسلامی، دولت و همه ارکان قرار دارد، عنوان کرد: بسیاری از بحثهایی که توسط مردم مطرح میشود باید به نحوی رفع شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه همه مسئولان باید مشکلات مردم را بپذیرند، عنوان کرد: مسئولان باید در همه قوا و بخشهای مختلف که مسؤولیت دارند، مشکلات را بپذیرند.
درویش امیری تاکید کرد: نباید اجازه داد عدهای اتحاد مردم را بر هم بزنند و باید در این میان به مطالبات مردم که مربوط به سالهای اخیر نبوده و از سالهای قبل انباشته شده و اکنون سر باز زده رسیدگی شود.
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