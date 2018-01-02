مردم سمنان در محکومیت تجمعات اخیر راهپیمایی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا قندهاری در نشست خبری ظهر سه شنبه با حضور اصحاب رسانه ضمن بیان اینکه مردم سمنان در محکومیت وقایع هفته گذشته و جاری راهپیمایی خواهند کرد، بیان داشت: این مراسم صبح پنج شنبه سیزدهم دیماه۹۶ از میدان مشاهیر سمنان آغاز می شود.

وی افزود: راهپیمایان با شعارهای انقلابی و دشمن شکن، مسیر میدان مشاهیر سمنان تا میدان سعدی را طی خواهند کرد تا انزجار خود را از وقایع اخیر که دست مایه فتنه گری دشمنان شده، اعلام کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن دعوت از مردم برای حضور در این راهپیمایی، تاکید کرد: در روز پنج شنبه بار دیگر شاهد مشت محکم ملت ایران اسلامی بر دهان فتنه گرانی خواهیم بود که در خیال باطل به اغتشاش کشاندن نظام اسلامی هستند.

قندهاری تاکید کرد: توهین به ارزش های انقلاب اسلامی و نظام، غیر قابل بخشش است و ملت مسلمان سمنان با حضور در راهپیمایی روز ۱۳دیماه، یک بار دیگر نشان می دهند تا پشتیبان ولایت فقیه و ارزش های نظام اسلامی هستند.

وی افزود: هنجارشکنی برخی فتنه گران در هفته گذشته و جاری از نظر ما محکوم است و ملت سرافراز سمنان بار دیگر در راهپیمایی سیزدهم دیماه خود، این امر را محکوم خواهند کرد.