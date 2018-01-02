مجلس با لغو طرح ترافیک سالیانه برخورد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم دلخوش اباتری با انتقاد از تدوین طرح لغو محدوده ترافیک و زوج و فرد از سوی شهرداری، گفت:‌ در اداره شهر تهران شهرداری و شورای شهر به تنهایی تصمیم گیر نیستند، قطعا لغو طرح محدوده ترافیک تنها مشکلی از کلان شهر تهران حل نمی کند؛ بلکه چالش های پایتخت را افزایش می دهد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دریافت هزینه از مردم برای ورود به محدوده پرترافیک به هر میزان فشار مالی بر مردم را مضاعف می کند، افزود:‌ در شرایط فعلی مشکلات اقتصادی جامعه بسیار است و در این وضعیت مردم چگونه می توانند با پرداخت هزینه های آنچنانی در تهران تردد کنند؛ ضمن اینکه در شرایط فعلی مردم هزینه هایی بسیاری بابت مسائل بهداشتی و درمانی تقبل می کنند.

وی با تاکید بر اینکه لغو طرح ترافیک و زوج و فرد ناپخته و نسنجیده است، تصریح کرد:‌ شورای شهر و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارند بدون بررسی های کارشناسی چنین مسائلی را مطرح کنند، هرچند که این موضوع نیز یکی از مواردی است که بی جهت بارمالی را بر دوش مردم می گذارند، جای تعجب دارد که چرا برخی بخش های مسئولیتی کشور بدون توجه به زندگی مردم تصمیماتی را اتخاذمی کنند.

دلخوش با بیان اینکه قانونگذار باید با چنین سیاست هایی برخورد کند، گفت:‌ شهرداری و شورای شهر باید باری را از دوش مردم بردارد، نه اینکه مشکلات مردم از جمله ترافیک در تهران را افزایش دهد؛ بنابراین مجلس باید در شرایط فعلی در هر زمینه ای از جمله این طرح ورود کند، نباید اجازه داد هر دستگاه و نهادی هر تصمیمی به دلخواه خود اخذ کند.

سخنگوی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار در مجلس، با اشاره به اینکه در بخش های مدیریتی گاهی تصمیمات غیراصولی اخذ می شود، افزود: با چنین طرح هایی به طور حتم برخورد خواهد شد.