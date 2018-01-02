نرخ۹۶ درصدی باسوادی در آستارا/۷۳۹ سوادآموز تحت پوشش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر ملااحمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته سوادآموزی و سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی به فرمان بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: خوشبختانه وضعیت شهرستان آستارا با توجه به اقدامات انجام شده در این حوزه مطلوب است.

وی با اشاره نرخ بالای باسوادی در این شهرستان، افزود: نرخ باسوادی در شهرستان آستارا ۹۶.۳۱ درصد است.

مسئول نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش آستارا با بیان اینکه در سال جاری ۷۳۹ نفر در قالب اولیا بی سواد دانش آموز، و همچنین افراد دیگر در دوره های سوادآموزی شهرستان آستارا حضور دارند.

وی در ادامه به برگزاری سه دوره سوادآموزی، تحکیم و انتقال در این حوزه اشاره و خاطرنشان کرد: هر کدام از این دوره ها دارای قوانین و قواعد خاص خود است.

ملا احمدی با بیان اینکه دوره سوادآموزی به دو صورت واگذاری فرد به فرد و گروهی انجام می شود، تصریح کرد: در حال حاضر در واگذاری فرد به فرد در مجموع ۳۵ نفر و در واگذاری گروهی نیز در قالب پنج کلاس ۲۲ اولیای بی سواد و در قالب ۹۴ کلاس ۴۰۲ غیر اولیای بی سواد تحت پوشش هستند.

وی با اشاره به اینکه ۱۵۰ نفر در دوره تحکیم در قالب ۱۵ کلاس و ۱۳۰ نفر هم در دوره انتقال در قالب ۱۰ کلاس پوشش داده شده اند، یادآورشد: در حال حاضر ۱۲۹ آموزش دهنده در حوزه سوادآموزی آموزش و پرورش شهرستان آستارا فعالیت می کنند.

به گفته این مسئول برای آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی، آموزش توانمندسازی روش‌های نوین تدریس در سه مرحله با همکاری جهاد دانشگاهی پیش‌بینی‌شده که تاکنون دو مرحله از این آزمون برگزار شده است.