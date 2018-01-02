احداث ۱۰ هزار مترمربع فضای ورزشی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی در مراسم افتتاح سالن چندمنظوره مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: در ادوار گذشته بیماری‌های عفونی و واگیر مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر انسان‌ها بوده است.

وی ادامه داد: امروزه بیماری‌های قلبی و عروقی، تصادفات جاده‌ای، سرطان و دیابت مهم‌ترین عوامل فوت انسان‌ها هستند که هیچ‌کدام واگیر نیستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین راه مبارزه با این مشکلات و بیماری‌ها پیشگیری است.

ساکی گفت: پیشگیری در هیچ برنامه‌ای محقق نخواهد شد مگر با تغییر نگرش‌ها، عادات و رفتارهای روزمره شهروندان و در اینجا می‌طلبد که متولیان امر این فرهنگ‌سازی را به وجود آورند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه با اشاره به نقش بی‌بدیل ورزش در کاهش ابتلا به بیماری‌هایی ازجمله بیماری‌های غیر واگیر گفت: بیماری‌های قلبی و عروقی ۴۶ درصد علل مرگ‌ومیر جامعه ما هستند و ورزش روزانه و با برنامه می‌تواند خطر ابتلا به این معضل را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.

ساکی خاطرنشان کرد: برای ساخت یک مرکز درمانی تخصصی قلب در حد متوسط در حدود ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی افزود: با ترویج فرهنگ ورزش می‌توان در آینده میزان مراجعات به این مراکز را به‌طور قابل‌قبول پایین آورد.

ساکی تأکید کرد: ورزش سرمایه‌گذاری است و تأثیر آن در سال‌های آینده مشخص خواهد شد.

وی گفت: ما باید با ایجاد فضاهای سالم ورزشی و ترویج فرهنگ ورزش در بین جوانان این سرمایه‌گذاری را انجام دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین نقش دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را در راستای برنامه‌های ورزشی بسیار مهم قلمداد کرد و گفت: دانشگاه‌ها با ایجاد فضاهای ورزشی و ترویج فرهنگ ورزش در بین دانشجویان می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های ورزشی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان و افتتاح سالن چندمنظوره ورزشی اظهار داشت: خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات خوبی در حوزه ورزش در دانشگاه صورت گرفته است که این سالن چندمنظوره ورزشی نمونه‌ای از آن است.

ساکی گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ هزار مترمربع فضای ورزشی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان داریم.

وی افزود: با توجه به بعد نفری دانشجویان می‌توان گفت به ازای هر نفر دانشجو حدود ۳۲۰ سانتی‌متر مربع فضای ورزشی ایجاد کرده‌ایم که از میزان سرانه کشور که ۲۹۰ سانتی‌متر مربع است جلوتر هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: ما برنامه‌های دیگری در حوزه ورزش داریم که در آینده مشخص خواهند شد.