۱۰۳۶۳ شهید از زمان یورش ائتلاف سعودی به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که از زمان شروع جنگ ضد یمن در ۲۶ مارس ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۷ بیش از ۳۳ هزار و ۷۰۱ نفر شهید و زخمی شده اند.

بر اساس این گزارش؛ تاکنون در حملات ائتلاف تحت سرکردگی عربستان به یمن ۱۰۳۶۳ نفر شهید شده اند که در این میان ۲۰۶۶ کودک و ۱۵۷۴ زن وجود دارد. تعداد زخمی شدگان نیز ۲۱ هزار ۲۸۸ نفر بوده است که سه هزار و ۲۵ نفر را کودکان و ۲ هزار ۵۰۸ نفر را زنان تشکیل می دهند.

عبدالسلام المدانی معاون وزیر بهداشت یمن گفت: با گذشت هزار روز از جنگ ضد یمن، شماری زیادی از غیرنظامیان که بر اثر حملات زخمی شده اند و نیز افراد مبتلا به بیمارهای مزمن به دارو و درمان نیاز دارند. با گذشت هزار روز از جنگ یمن، فاجعه بهداشتی و بشری و فروپاشی سازمان ها و موسسات بهداشتی رخ داده است. جنگنده های دشمن به طور عمدی به زیر ساخت ها یورش می برند و تعداد زیر ساخت های ویران شده به شکل کلی یا جزیی به ۴۱۵ عدد رسیده است. خسارات وارده به بخش بهداشت و درمان هشت میلیار و ۳۴۲ میلیون ریال بوده است. تقریبا ۷۰ درصد از بخش بهداشت و درمان از کار افتاده و فقط ۳۰ درصد آنهم در سطح پایین فعالیت می کند. بمباران نیروگاههای برق به توقف اتاق عمل و مراقبت های ویژه و مراکز دیالیز و دیگر بخش های ویژه منجر شده است.

وی افزود: ۴۸ هزار نفر از کارکنان بخش بهداشت و درمان حقوق خود را بیش از یکسال است که نگرفته اند. ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود همه مراکز و چاههای آب را هدف قرار داده است و شهروندان مجبور به شرب آب آلوده شده اند که این سبب شیوع بیماری های واگیر و اسهال و وبا شده است. بیماری دیفتری در ۱۸ استان شیوع پیدا کرده است و بیش از ۴۳۹ مورد مبتلا شده اند که ۴۴ نفر به علت نبود واکسن دیفتری جان باخته اند.

المدانی تاکید کرد: محاصره یمن به افزایش مشکلات یمنی ها در نتیجه سوتغذیه منجر شده است و براساس گزارش های سازمان ملل، بیش از ۲۱ میلیون یمنی به کمک های انسانی نیاز دارند. ۹ میلیون نفر بر اساس اعلام برنامه جهانی غذا و سازمان فائو در آستانه ورود به مرحله گرسنگی و قحطی هستند. ۵۰۰ هزار کودک یمنی از سوء تغذیه شدید رنج می برند. هر ۱۰ دقیقه یک کودک به دلایلی که می توان مانع از آن فوت می کنند و این بر اساس گزارش یونیسف است. در سال ۲۰۱۶، حدود ۵۲ هزار کودک به دلایلی که امکان جلوگیری از آن وجود داشت جان باختند.

وی از جامعه بین المللی خواست که به ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود برای توقف جنگ ظالمانه ضد یمن فشار وارد کنند زیرا ادامه این وضعیت به وخامت بیشتر سازمان بهداشت و درمان می انجامد.

المدانی خواستار هدف قرار نگرفتن مراکز درمانی و بهداشتی و رفع محاصره یمن و کمک های دارویی و غذایی به یمن و بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعا شد.