محمدابراهیم جرجانی در گفتگو با مهر اظهار کرد: در پانزدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی، نشستی با ۲۵ نفر از رانندگان تاکسی و اتوبوس داشتیم و با تقدیم هدایایی از آن‌ها تجلیل شد.

وی با بیان این‌که از این تعداد ۱۲ راننده تاکسی و ۱۳ راننده اتوبوس بودند، اضافه کرد: پای صحبت‌های آن‌ها نشستیم و برنامه‌هایی را هم در نظر گرفتیم.

جرجانی گفت: تبدیل وضعیت رانندگان اتوبوس را جزو برنامه‌های کاری قرار دادیم، به زودی یک آزمون برگزار و نیروهای شرکتی تبدیل به نیروهای رسمی می‌شوند، با این تبدیل وضعیت پیمانی بسیاری آن ها به حق خود خواهند رسید و مشکلاتشان برطرف می‌شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر گرگان بیان کرد: همچنین در این جلسه جهت رفع مشکلات و امنیت شغلی رانندگان تاکسی راهکارهای مناسبی در نظر گرفته و مقرر شد تا کارگروه امنیت شغلی رانندگان تاکسی ایجاد شود.

وی با بیان این‌که در این کارگروه راهکارهایی برای رفع مشکلات بیمه تکمیلی آن‌ها ارائه خواهد شد، افزود: کارهای مقدماتی این کارگروه انجام شد و با کمک سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و مجموعه شورا و شهرداری و نمایندگانی از تاکسی‌رانی، امیدواریم بتوانیم این کار را انجام دهیم.