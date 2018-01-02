جهاد دانشگاهی با هویت مستقل علمی از رویش های مهم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریفی زاده روز سه شنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید جهاد دانشگاهی استان قزوین که در سالن شهید بهشتی برگزار شد گفت: این نهاد بزرگترین جامعه کاربردی دانشگاهی را دارد و تلاش می کند تا فاصله ایده تا محصول کاهش یابد.

وی بیان کرد: هر جا که به تحقیق و پژوهش نیاز باشد خوشبختانه جهاد دانشگاهی با هویتی مستقل، ایرانی و اسلامی به عنوان یکی از رویش های ارزشمند انقلاب توانسته نقش آفرین باشد و در مسیر توسعه علمی کشور گام بردارد.

شریفی زاده گفت: جهاد دانشگاه در گسترش مرزهای دانش با طراحی، ساخت، تولید علم و بومی سازی دانش متناسب با نیاز جامعه توانسته نقش اساسی ایفا کند و مجموعه تلاش های شایسته این نهاد قابل توجه است.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی یادآورشد: تاکنون ۱۲ هزار عنوان طرح تا سال ۹۲ ارائه شده و کسب ۸۵ رتبه برتر در جشنواره ها برگ زرین دیگری برای این نهاد انقلابی است.

شریفی زاده اظهارداشت: کمک به پیشرفت ایران و نیل به خودکفایی با همراهی ۱۳۳ گروه پژوهشی و ۱۲ مرکز خدمات فنی و ۲۶ پژوهشکده و ۱۷ پژوهشکده مستقل از قابلیتهایی است که باید مورد توجه محققان قرار گیرد.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی اضافه کرد: این نهاد می تواند در جهاد علمی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی نقش بی بدیلی ایفا کند.

وی بیان کرد: فقط حدود ۱۰ درصد منابع جهاد دانشگاهی از سوی دولت تامین می شود و مابقی با تلاش فعالان این مجموعه باید تامین شود که کار سختی است اما با روحیه جهادی این کار ممکن شده است.

شریفی زاده از خدمات محمد حسین فائزی رئیس سابق جهاد دانشگاهی قزوین تشکر کرد و یادآورشد: در استان قزوین کارهای ارزشمندی شروع شده که می تواند خدمات موثری به مردم ارائه کند و امیدواریم با حمایت مسئولان استان برخی طرح های ملی مانند تدوین کتاب انگلیسی، به عنوان یک کتاب مرجع، تولید اسباب بازی ایرانی و برخی طرح های پزشکی و درمانی در استان به سرانجام برسد.

در این مراسم ضمن تشکر از خدمات محمد حسین فائزی رئیس سابق، فرشاد پیله چی به عنوان سرپرست جدید جهاد دانشگاهی استان قزوین معرفی شد.