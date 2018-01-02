درآمد شهرداری از عوارض ساخت و ساز به نوسازی تغییر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری با اشاره به پیگیری طرحی در کمیسیون ویژه با هدف ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها، گفت:‌ یکی از اهداف اصلی این طرح کمک های دولت به شهرداری ازمحل ارزش افزوده و موارد دیگر به صورت مستقیم دراختیارشهرداری قرار گیرد، زیرا در حال حاضرمنابع ابتدا به خزانه واریز شده و دولت متاسفانه در گام اول مشکلات خود را حل می کند؛ به عنوان مثال دولت در جرائم راهنمایی و رانندگی ابتدا هزینه خود را حسابرسی می کند.

نماینده مردم اربیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، افزود:‌ همچنین یکی از اهداف دیگر این طرح کاهش اتکاء شهرداری ها به عوارض فروش پروانه ساختمانی و یاتراکم فروشی است، پیش بینی شده است که ظرف ۱۰ سال آینده پس از اجرای قانون وابستگی شهرداری ها به عوارض پروانه به کمتر از ۱۰ درصدکاهش پیداکند؛ یعنی به سمت عوارض نوسازی باید پیش رفت.

وی با بیان اینکه باید عوارض سالانه با بهره برداری ازواحدهای مسکونی و تجاری باید توسط شورا و شهرداری تعریف شود، تصریح کرد:‌ به طورحتم میزان مانور شهرداری دراین شرایط به تراکم فروشی و عوارض پروانه کاهش پیدا می کند، بنابراین درآمد شهرداری به شکل پایدارشده و میزان منابع با تغییرشرایط درساخت و سازها بالا یا پایین نمی شود؛ ضمن اینکه دراخذ عوارض محلی روال مشخصی ایجاد می شود.

سخنگوی فراکسیون مدیریت شهری و روستایی در مجلس، با تاکید بر اینکه شهرداری ها باید از نگاه سلیقه ای به اخذ عوارض محلی ساختمان جلوگیری کنند، گفت:‌ باید شهرداری ها از وحدت رویه ای تبعیت کنند، زیرا در مرجع قضایی به راحتی می توان از عوارض تعریف شده دفاع کرد؛ زیرا درحال حاضر شکایت های مردم از عوارض محلی در دیوان عدالت اداری لغو می شود، زیرا منبع تعریف شده قانونی در این حوزه وجود ندارد.