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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۴۰

جسد زن ۵۵ ساله در رودخانه طاهر گوراب صومعه سرا کشف شد

جسد زن ۵۵ ساله در رودخانه طاهر گوراب صومعه سرا کشف شد

صومعه سرا- مسئول ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی صومعه سرا از کشف جسد زن ۵۵ ساله در رودخانه طاهر گوراب این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اندرز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی تماس تلفنی شهروندان با ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی صومعه سرا در ساعت ۱۱:۴۰ ظهر امروز مبنی بر غرق شدن یک زن ۵۵ ساله در رودخانه طاهرگوراب این شهرستان مأموران آتش نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: به محض حضور مأموران آتش نشانی در محل مذکور عملیات جستجو برای یافت جسد این زن میانسال آغاز شد.

مسئول ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی صومعه سرا خاطرنشان کرد : با تلاش های انجام شده از سوی مأموران آتش نشانی جسد این زن بعد از ساعتی در این رودخانه کشف شد.

به گفته اندرز جسد برای بررسی های بیشتر و همچنین علت غرق شدگی به مراجع قضایی شهرستان تحویل داده شد.

گفتنی است براساس گفته های مردم محلی و همچنین نصب آگهی در چند نقطه این منطقه این زن دارای بیماری آلزایمر بوده و چند روزی نیز گم شده بود.

کد مطلب 4189427

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