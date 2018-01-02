جسد زن ۵۵ ساله در رودخانه طاهر گوراب صومعه سرا کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اندرز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی تماس تلفنی شهروندان با ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی صومعه سرا در ساعت ۱۱:۴۰ ظهر امروز مبنی بر غرق شدن یک زن ۵۵ ساله در رودخانه طاهرگوراب این شهرستان مأموران آتش نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: به محض حضور مأموران آتش نشانی در محل مذکور عملیات جستجو برای یافت جسد این زن میانسال آغاز شد.

مسئول ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی صومعه سرا خاطرنشان کرد : با تلاش های انجام شده از سوی مأموران آتش نشانی جسد این زن بعد از ساعتی در این رودخانه کشف شد.

به گفته اندرز جسد برای بررسی های بیشتر و همچنین علت غرق شدگی به مراجع قضایی شهرستان تحویل داده شد.

گفتنی است براساس گفته های مردم محلی و همچنین نصب آگهی در چند نقطه این منطقه این زن دارای بیماری آلزایمر بوده و چند روزی نیز گم شده بود.