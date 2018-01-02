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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۱۵

مردم ایلام با برگزاری تجمعی حرکات اغتشاشگران را محکوم می کنند

مردم ایلام با برگزاری تجمعی حرکات اغتشاشگران را محکوم می کنند

ایلام-مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام گفت: مردم استان ایلام با برگزاری تجمعی حرکات اغتشاشگران را محکوم می کنند.

حجت ‌الاسلام علی چراغی پور در گفتگو خبرنگار مهر افزود: مردم استان ایلام بار دیگر ولایت مداری و روحیه استکبار ستیزی خود را نشان خواهند داد.

وی افزود: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر ایلام سخنران اصلی این برنامه است و ساعت ۹ فردا در میدان ۲۲ بهمن اجرا می شود.

وی تاکید کرد: نظیر این مراسم در تمامی شهرستان های استان برگزار خواهد شد.

چراغی پور گفت: ملت انقلابی استان ایلام همواره حمایت و وفاداری خود را به آرمان های نظام اثبات کرده اند و در این حرکت نیز بار دیگر توطئه های دشمنان و بدخواهان این انقلاب را خنثی و بیعتی دوباره با آرمان های امام و شهدا و مقام معظم رهبری خواهند کرد.

وی از عموم مردم شهرستان های استان خواست در این مراسیم حضوری دشمن شکن و یکپارچه داشته باشند.

کد مطلب 4189429

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