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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۳۲

در روز چهارشنبه؛

مردم آران و بیدگل در محکومیت هنجارشکنی های اخیر راهپیمائی می کنند

مردم آران و بیدگل در محکومیت هنجارشکنی های اخیر راهپیمائی می کنند

آران و بیدگل - راهپیمائی مردم آران و بیدگل در محکومیت موج سواری بر مطالبات مردم، هنجارشکنی و توهین به مقدسات اخیر، روز چهارشنبه ۱۳ دی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آران و بیدگل در پی موج سواری عناصر معاند خارج نشین بر مطالبات مردم و توهین به مقدسات در اطلاعیه ای از عموم مردم دعوت کرد در راهپیمایی روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه، علیه توطئه جدید آمریکایی - صهیونیستی شرکت کنند.

در این اطلاعیه آمده است: راهپیمایی ساعت ۱۰ صبح از دو مسیر میدان امام حسن (ع) به طرف میدان شهدا، میدان امام زاده هاشم به طرف میدان شهدا برگزار می شود و مردم بار دیگر با حضور منسجم و انقلابی خویش جواب ساختارشکنان و دشمنان داخلی و خارجی را داده و تو دهنی محکمی به سران آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس، عربستان، سلطنت طلبان و استکبار جهانی خواهند زد و به جهانیان نشان می دهند که با وجود مشکلات اقتصادی که در زندگی آنها وجود دارد تا پای جان و تا آخرین قطره خون در حفظ و پاسداشت قرآن، اسلام، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و شهدا خواهند ایستاد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: متاسفانه اتفاقاتی در کشور در حال رخ دادن است و با استفاده از احساسات پاک مردم موج سواری می شود و دشمنان همیشگی اسلام و ایران، در رأس آنها آمریکا جنایت پیشه، اسرائیل کودک کش و خون آشام، عربستان خبیث و سایر مستکبرین عالم حمایت های و هدایت های همه جانبه و بی دریغ خویش را از این ناآرامی ها و آشفتگی ها شروع کرده اند که این نشان از پشت پرده ای وسیع در این خصوص بوده و باید با لحظه شناسی و حضور به موقع مردم در صحنه خنثی شود.

این اطلاعیه می افزاید: مسئولان نیز با تدبیر و تمام توان سعی در حل مشکلات مردم داشته باشند تا اجازه سوء استفاده به دشمنان داده نشود.

کد مطلب 4189430

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