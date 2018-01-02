مسئولان برای شنیدن مشکلات جوانان و حل آنها تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهرسه شنبه در مراسم «روز رشت» که از سوی شهرداری و شورای این شهر با حضور جمعی از شهروندان، مسئولان، نخبگان و هنرمندان برگزار شد بر شنیدن اعتراضات روزهای اخیر و توجه به گلایه های شهروندان تاکید کرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه اعتراضات برخی جوانان طی روزها و شب های اخیر همچون فرهنگ و تمدن مردم گیلان، متمدنانه بوده است، افزود: جوانان به آرمان های انقلاب علاقمند هستند اما مطمئنا دغدغه هایی دارند که باید شنیده شود.

سالاری تصریح کرد: اگر همه ما اعم از مدیران و مسئولان وظایف خود را به خوبی انجام دهیم مطمئنا مردم اعتماد بیشتری به ما می کنند.

وی با انتقاد از عدم دسترس بودن برخی مدیران برای مردم، گفت: هیچ مدیری نباید پشت درب های بسته به انجام وظایف خود بپردازد بلکه باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو بوده و مرز و حائلی بین خود و مردم ایجاد و احساس نکند.

استاندار گیلان با اشاره به توانمندی های جوانان برای مدیریت، تاکید کرد: جوانان در دوره انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند که می توانند به خوبی از عهده مسئولیت ها برآیند و امروز نیز دغدغه جوانان، مشارکت دهی آنان در مسئولیت ها و رفع مشکلاتی همچون بیکاری است.

سالاری با تاکید بر اینکه باید به جوانان اعتماد کرد و سپس از آنان انتظار اعتماد به مدیران و مسئولان را داشت، خاطرنشان کرد: اعتراض اقشار مختلف مردم اعم از کارگر، معلم، بازنشسته، هنرمند نوعی امر به معروف برای مدیران و نهی از منکر در مسیر اجرای وظایف و مسئولیت های آنها است.

وی تصریح کرد: در زمان دفاع مقدس همه به یک سطح شایسته دفاع از مرزها و منافع ملی کشورمان بودند اما امروز متاسفانه شاهد رتبه بندی بین شایستگان هستیم که همین امر باعث خدشه وارد شدن به اعتماد جوانان به مدیران می شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه پاسداشت منافع ملی کشور با محوریت جوانان امکان پذیر است، یادآورشد: به عنوان مسئول ارشد استان گیلان از همه مردم و مسئولان می خواهم که با همدلی و همکاری برای حل مشکلات امروز استان گام برداریم.

سالاری با تاکید بر اینکه فضای باز برای ابراز گلایه های مردم باید فراهم باشد، اظهار کرد: باید به دور از دغدغه های سیاسی، دیوارکشی های گروهی و دسته بندی، برای حل دغدغه های مردم و جوانان تلاش کنیم.

وی با اشاره به سخنان مسئولان کشورهای بیگانه نسبت به شرایط روز کشور و اعتراضات، افزود: نباید با نشنیدن اعتراضات مردم و جوانان بستر لازم برای دلسوزی کشورهای بیگانه برای مردم و شهروندان مان را فراهم کنیم.

استاندار گیلان همچنین شکوه کاذب برخی مدیران و مسئولان را مورد عتاب قرار داد و گفت: شکوه و عظمت مسئولیت ها و مدیران با مردم و رفع مشکلات آنان تعریف می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با همفکری و همدلی در سطح استان، همه مردم گیلان در کنارمدیران و مسئولان برای رفع مشکلات و دغدغه های جوانان تلاش کنند.