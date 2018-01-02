اغتشاشگران ارتباطی با مطالبات و مسائل معیشتی مردم نداشتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر سه شنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان با بیان اینکه رویدادهای اخیر را باید دسته‌بندی کرد، گفت: مردم نقد دارند و می خواهند حرفشان را بگویند و توقعات و مطالباتی دارند که این شنیدنی است و رئیس جمهور نیز عنوان کرده که نقد و اعتراضات مردم را باید شنید و رفع مشکل کرد.

وی با بیان اینکه عده ای هستند که از این فرصت و نقدی که بعضاً مردم داشتند یا دارند و می خواهند خیلی عاقلانه و مصلحت آمیز طرح موضوع کنند و موارد را به گوش مسئولین برسانند، سوء استفاده کردند که باید اینها را از هم تفکیک کرد، گفت: خوشبختانه مردم استان همدان، بسیار فهیم، دانا، عاقل و آینده نگر هستند و این رویدادها و اغتشاشاتی که بعضی ها می خواستند ایجاد کنند، مورد قبول مردم استان همدان نیست و نخواهد بود.

وی با بیان اینکه عده قلیلی که به دنبال اغتشاش آفرینی و جوسازی بودند، شناخته شدند و تعدادی هم در اختیار داریم و اعترافاتی داشته اند که معلوم شد این موج سواری بود و قصد آنها هیچ ارتباطی با مطالبات، مسائل معیشتی و اقتصادی مردم ندارد، گفت: خوشبختانه نظام و انقلاب و دولت با پشتوانه مردم آنچنان در منطقه مقتدر و سربلند هستند که امروز ایران یکی از آرامترین، بهترین و پویاترین کشورهای منطقه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه دشمنان بیرونی داریم که حسادت می کنند و دوست ندارند شرایط کشور را اینگونه روبه توسعه ببینند، گفت: گاهی دسیسه های اینگونه هم صورت می دهند اما آنچه مسلم است مردم فهیم استان همدان بسیار بسیار به آنچه پیش آمد، معترض هستند و پشتیبانی خود را از نظام، انقلاب، دولت و همه خدمتگزاران بخوبی اعلام کردند و اعلام می کنند و انشاالله مشکلی نخواهد بود.

استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه مدیران، مسائل واحدهای تولیدی را خود بررسی و حل مشکلات آن را به مدیران زیر مجموعه تاکید کنند چراکه قرار نیست واحدهای تولیدی را تعطیل کنیم، گفت: همه دنبال این هستیم چند کارگر مشغول کار شوند و خدا را خوش نمی آید که تولید کننده را سرگردان کنیم.

نیکبخت بابیان اینکه بانکها وثیقه تسهیلات را متعادل تعیین کنند و دلشان قرص باشد، گفت: بنده راجع به وثیقه به بانک ها فشار نمی آورم چراکه پول بانک پول همه است و باید پرداخت شود تا همه بتوانند از این منابع استفاده کنند.

وی گفت: برای طرح های اشتغالزای روستایی دستگاه ها هماهنگ باشند و به کار سرعت دهند تا سهمیه تسهیلات روستایی، کامل جذب و اشتغال لازم در روستاها ایجاد شود.

استاندار همدان همچنین بابیان اینکه اداره کل کار استان همدان اگر نیرو کم دارد، بگوید چراکه با این شیوه و نا هماهنگی ها جذب سهمیه تسهیلات اشتغال فراگیر و روستایی از سوی این اداره کل را امکان پذیر نمی بینم، گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان پول کمی نیست و سیستم باید برای آن تعریف شود.

نیکبخت گفت: مدیر کل کار استان همدان تا دوهفته وقت دارد تا پرداختها شروع شود وگرنه من تحمل نمی کنم.

وی با بیان اینکه باید کل مجموعه اداره کار در خدمت اشتغال باشند، گفت: پاشنه کفشهایتان را بالا بکشید و خودتان را اثبات کنید.