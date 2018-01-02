دعوت از مردم نهاوند برای شرکت در راهپیمایی علیه هنجارشکنان

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار و امام جمعه نهاوند در پی اتفاقات روزهای اخیر بیانیه مشترک صادر کردند.

در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم، پیروزی جز از سوی خدای عزیز و حکیم نیست. آل عمران ۱۲۶

بار دیگر دشمنی جهانخواران و صهیونیسم جهانی که در لوای شبکه های مجازی ساماندهی شده است، از دهان تعداد اندکی آشوبگر که از مطالبات به حق مردمی سوء استفاده کرده‌اند، باعث شد فضای نجابت و تعهد امت حزب اللّه و شهیدپرور شهرستان نهاوند نشانه گرفته شود.

ملت صبور نهاوند خوب می دانند که اعتراض بی برنامه و خارج از عرف و قانون، زمینه های لازم را برای جولان هرج و مرج طلبان فراهم نموده و نتیجه ای جز نا امنی و ویرانی برای شهر و کشور در پی ندارد.

بدیهی است کسانی که به مقدسات و افتخارات جسارت می کنند یعنی تصاویر شهیدان، سرداران، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری دام ظله و حتی پرچم کشور عزیزمان ایران را که منقوش به آرم الله و ۲۲ الله اکبر است به آتش می کشند، هرگز چیزی جز نکبت و خواری برای مملکت فراهم نمی آورند.

به همین منظور از همه مردم شریف وشهید پرور شهرستان نهاوند اعم از روحانیون، نیروهای مقتدر نظامی و انتظامی، سربازان گمنام امام زمان(عج)، بسیجیان همیشه در صحنه، خانواده های معظم شهداء، جانبازان و ایثارگران، روساء و پرسنل ادارات دولتی و فعالین سیاسی و اجتماعی که با وحدت و همدلی و قاطعیت این فتنه و آشوب را در نطفه خفه کرده و یک بار دیگر اقتدار و صلابت نظام مردم سالاری دینی را به نمایش گذاشته و اجازه دستیابی این معدود فریب خوردگان را به اهداف شوم و نامبارکشان ندادند صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می شود و انتظارمیرود حول محور ولایت فقیه و پاسداری از ارزشهای اسلامی و ملی روزچهارشنبه ۱۳ دی ماه ساعت ۱۰ صبح با حضوری دشمن شکن در میدان ابوذر پاسخی قاطع به دشمنان خارجی و هنجار شکنان بدهند و در تکمیل این افتخار باحضور حماسی خود اثبات کنیم مردم شریف و انقلابی نهاوند همچنان در صحنه های انقلاب و نظام اسلامی بر راه پرفروغ امام راحل قدس سره و شهدای گرانقدر استقامت، پیشه کرده و خواهیم کرد.

در پایان انتظار می رود دستگاه محترم قضائی با برخورد قاطع با آشوبگران طعم شیرین امنیت را به کسبه و بازاریان زحمت کش چشانیده و همانند گذشته مردم عزیز از نعمت امنیت پایدار حاصل از خون شهیدان بهره مند سازند.



عباسعلی مغیثی - امام جمعه نهاوند کریم حمیدوند - فرماندار شهرستان نهاوند