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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۴۲

بیانیه فراکسیون امید در ارتباط با اعتراضات اخیر؛

رئیس جمهور تیم اقتصادی دولت را تقویت کند

رئیس جمهور تیم اقتصادی دولت را تقویت کند

فراکسیون امید در بیانیه ای به مناسبت اتفاقات اخیر از رئیس‌جمهور خواست نسبت به اصلاح ساختار و تقویت تیم اقتصادی دولت، حداکثر اهتمام لازم را داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه ای در خصوص اعتراضات اخیر خواستار تقویت تیم اقتصادی دولت شدند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

به‌دنبال اعتراضات و تجمعات روزهای اخیر در برخی شهرهای کشور، فراکسیون امید ضمن تاکید بر اصولی همچون کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان، حفظ هوشیاری و همبستگی ملی را در این شرائط حساس حائز اهمیت می‌شمارد و معتقد است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساز و کار مردم‌سالارانه را برای حمایت قانونی از خواسته‌های مدنی مردم پیش‌بینی کرده است. بدیهی است، تعهد و مسئولیت‌پذیری دولت برای استیفای حقوق مذکور و متقابلاً حضور فعال آحاد ملت در نقد و نظارت، تحکیم همبستگی مذکور را در پی خواهد داشت. بر این اساس اعلام می‌دارد:

۱) ضمن به رسمیت شناختن حقوق قانونی مردم و احترام به آن و با نظرداشت اینکه مشارکت، همکاری و مسئولیت‌پذیری مردم برای توسعه کشور و برون‌رفت از مشکلات جاری حائز اهمیت است، ضرورت مرزبندی میان اعتراض و آشوب و پرهیز از آسیب زدن و تخریب اموال عمومی و جلوگیری از ضرر و زیان به شهروندان را مورد تاکید قرار می‌دهد.

۲) ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مدارا، تقویت و تعمیق ارتباط ارکان مختلف حاکمیت اعم از رییس‌جمهور و دولت محترم، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، نهادها و ائمه جمعه و جماعات با نخبگان و بدنه اجتماعی و بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت همه چهره‌های سیاسی و اجتماعی و رفع محدودیت از برخی از آنها، به مدیریت موثرتر چالش‌ها و توجیه و تبیین بهتر سیاست‌ها و برون رفت از مشکلات، کمک خواهد نمود.

۳) با نظرداشت اصل ۲۷ قانون اساسی درخصوص برگزاری اجتماعات و ضمن تذکر به وزیر محترم کشور برای تمهید زمینه‌ها و شرائط لازم جهت تحقق این اصل مهم قانون اساسی، موکداً درخواست می‌کنیم که از امنیتی شدن مطالبات عمومی مردم جلوگیری شود.

۴) معتقد هستیم تلاش برای مبارزه جدی با فساد و تبعیض، گسترش عدالت قضایی، تمهید سازوکارهای لازم برای بازسازی اعتماد اجتماعی و ارتقاء و تقویت کارآمدی ارکان مختلف حکومت، تغییر جهت‌گیری بودجه سال ۱۳۹۷ به نفع اقشار آسیب‌پذیر و کمک به کاهش مشکلات معیشتی مردم ازطرفی همچون عدم حذف یارانه‌بگیران مستحق، حذف ردیف‌های بودجه موسسات و اشخاص نظارت‌ناپذیر، تعدیل و تغییر تبصره ۱۸ (گران شدن حامل‌های انرژی) و حذف جهشی عوارض خروج از کشور و استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای بهبود معیشت مردم و غیره، بخشی از مطالبات عمومی است که مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر دستگاه‌ها باید به آن، توجه ویژه داشته باشند.

۵) با تاکید بر اهمیت دامن نزدن به مسایل و اختلافات جناحی و پرهیز از تضعیف دولت منتخب ملت در شرایط کنونی، ضرورت اصلاح رویکرد صداوسیما و بعضی تریبون‌های عمومی و پرهیز از دوقطبی‌سازی کاذب را خواستاریم و همچون گذشته، راه‌حل مشکلات کشور را گفت‌وگوی ملی و تفاهم و همبستگی بیشتر بین جریان‌های درون نظام می‌دانیم.

۶) از رییس‌جمهور محترم انتظار می‌رود نسبت به اصلاح ساختار و تقویت تیم اقتصادی دولت، حداکثر اهتمام لازم را داشته باشد و از دیگر قوا تقاضا دارد نهایت سعی خود در شفاف‌سازی و کارآمدی لازم در پاسخگویی به مردم را مبذول دارند.

۷) ضمن محکوم کردن اظهارات بی‌ارزش و فرصت‌طلبانه مقامات آمریکا و عوامل منطقه‌ای آنها که درصدد سوءاستفاده از شرائط فوق‌الذکر هستند، تاکید می‌کند که مواضع مداخله‌جویانه آمریکا، ناقض تعهدات حقوقی و بین‌المللی است و البته از مصادیق سیاست‌های دوگانه این کشور به‌شمار می‌رود که از یک‌سو مردم ایران را تروریست می‌خواند و با اعمال محدودیت، از ورود آنها به خاک آمریکا ممانعت می‌کند و ازسوی دیگر، فریبکارانه ادعای حمایت از مردم ایران را دارد.

بنابراین فراکسیون تاکید می‌کند که ملت بزرگ ایران در عین داشتن دیدگاه‌ها و سلیقه‌های مختلف سیاسی، بزرگترین پشتوانه امنیت و پیشرفت کشور هستند و در مقابله با مداخلات بیگانگان در امور داخلی خود و صیانت از استقلال، آزادی و امنیت و تمامیت ارضی و اقتدار ملی در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی و تدابیر رهبری معظم انقلاب مصمم بوده و یک‌بار دیگر وفاق ملی را به رخ جهانیان خواهند کشید.

فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی - دی‌ماه ۱۳۹۶

کد مطلب 4189452

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