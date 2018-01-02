حساب یکپارچه در ۸۵ هزار مدرسه ایجاد شد/ مقاومت برخی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور حسین خنیفر سرپرست دانشگاه فرهنگیان، با اشاره به اینکه قداست کار معلمی، قداستی ادیانی است، اظهار کرد: در اغلب کشورها تنها از طریق مراکز تربیت معلم، نیروی انسانی مورد نیاز تعلیم و تربیت تامین می شود و از خارج از دانشگاه های تربیت معلم، نیرویی وارد مدارس نمی شود.

وی گفت: حضور در کسوت معلمی، یک اتفاق نیست بلکه یک توفیق است و دو عامل توانایی و تمایل از عوامل موفقیت معلم در تعلیم وتربیت است .

خنیفر اضافه کرد: شنود موثر، آینده پژوهی، تحمل، مستندسازی، چند جانبه نگری، نداشتن نگرش افراطی، اصلاح و تغییر خود و انبار تجارب از جمله فاکتور های یک معلم موفق است.

استقرار ساختار جدید آموزشی

علی زرافشان معاون آموزش متوسطه در ادامه این نشست گفت: استقرار ساختار آموزش و پرورش را با حفظ کیفیت انجام می دهیم و سعی داریم تا کیفیت را تحقق ببخشیم.

وی ادامه داد: در سال ۹۷-۹۸ استقرار ساختار به مرحله نهایی خواهد رسید و اولین خروجی های نهایی آموزش و پرورش از ساختار جدید خارج خواهد شد و می توانیم از ساختار جدید، بر اساس خروجی های آن، ارزیابی داشته باشیم.

زرافشان اضافه کرد: بر اساس ساختار جدید یک سال افزایش سال های تحصیلی به شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش خواهیم داشت و با یکسال آموزش بیشتر، مهارت و توانایی های دانش آموزان شاخه فنی حرفه ای و کاردانش را افزایش خواهیم داد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به اینکه در شرایط فعلی برای دانش آموزان مدارس کشور در پایه یازدهم امتحان نهایی و در پایه دوازدهم آزمون کنکور سراسری برگزار می شود، گفت: در استقرار نظام جدید آموزشی، امتحان نهایی دانش آموزان با آزمون کنکور در یک سال تحصیلی برگزار خواهد شد.

زرافشان تصریح کرد: مهمترین چالشی که در استقرار پایه جدید، با آن مواجه می شویم، چالش نیروی انسانی است.

وی گفت: با استقرار پایه دوازدهم جمعیت دانش آموزی حدود ۵۰۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت و ما نیاز به فضای فیزیکی خواهیم داشت. از این تعداد ۳۳۰ هزار نفر دانش آموزان هنرستان ها هستند که باید در هنرستان های موجود مستقر شوند.

زرافشان عنوان کرد: در تامین فضا از استان ها خواسته ایم براساس شناسنامه فیزیکی مدارس از ظرفیت اسمی مدارس که سازمان نوسازی مدارس تهیه کرده، استفاده شود. در حال حاضر بسیاری از مدارس تا ۵۰ درصد کمتر از ظرفیت اسمی کار می کنند.

دانش، نگرش و مهارت لازمه شایستگی فرد در سازمان

اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات، در این نشست اظهار کرد: مهمترین چالش های موجود در حیطه شرح شغل مدیران شامل به روز نبودن شرح وظایف، مشخص نبودن فرآیند شاخص های انتخاب مدیران، نامشخص بودن بخش فعالان در نظام سنجش صلاحیت مدیران و عدم ارائه دوره های تخصصی به مدیران است.

وی افزود: دانش، نگرش و مهارت سه عنصری است که باید تبدیل به توانایی شود تا شایستگی های لازمه اتفاق افتد.

چهاربند ادامه داد: شایستگی های عمومی ( خلاقیت، سطح تحصیلات، سن و...)، شایستگی مدیریتی و شایستگی های تخصصی از جمله موارد انتخاب مدیران شایسته براساس سند تحول خواهد بود.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات گفت: در راستای اجرای سند تحول بنیادین احصای شایستگی ها انجام شده، و نظام رتبه بندی نیز انجام می شود.

خود ارزیابی عملکرد هر حوزه در قبال سند تحول بنیادین

رضا مددی مشاور وزیر و رئیس ستاد اجرای سند تحول بنیادین در این گردهمایی، گفت: ۱۳۱ راهکار برای سند تحول تولید شده است و از همه حوزه ها خواسته شده بود تا از سال ۹۰ در قبال هر راهکار سند تحول برنامه هایی را که انجام داده اند را بیان کنند و با خود ارزیابی، عملکرد خود را در قبال سند تحول بنیادین بسنجند.

وی ادامه داد: راهکارهایی هست که چندین برنامه برای آن اجرا شده است اما ممکن است اثر بخشی آنها در مدرسه ضعیف باشد که با بررسی این مسایل سعی در اثر بخش کردن برنامه ها می کنیم.

مددی اذعان داشت: اجرای سند تحول از مسیر اجرای برنامه های توسعه و سنواتی راهکار دیگری ندارد. و همه حوزه ها می دانند کدام یک از راهکارهای سند تحول مرتبط با آن ها است و برنامه های اجرایی سنواتی و توسعه ای خود را در این راستا دیده اند.

مشاور وزیر گفت: با روش خود ارزیابی هر حوزه وظیفه دارد که برنامه های خود و عملکرد برنامه های استان ها را بررسی کند و سپس ما این ارزیابی ها را پایش می کنیم و درستی آن را بررسی می کنیم.

ایجاد حساب یکپارچه در ۸۵ هزار مدرسه سراسر کشور

منصور مجاوری مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دستور مقام عالی وزارت درخصوص پیگیری و تشکیل کمیته اقتصادی، اظهار کرد: اقتصاد آموزش و پرورش نباید با مسائل هیجانی همراه شود و بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب بهترین راهکار اجرای اصول اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: حساب یکپارچه ای در ۸۵ هزار مدرسه سراسر کشور، ایجاد شده است البته در این راستا برخی مدارس به هر دلیلی، از ایجاد حساب یکپارچه خودداری می کنند ولی ما تا تحقق کامل این طرح پیگیر موضوع هستیم.

مجاوری اذعان داشت: رها شدن برخی منابع موجود در آموزش و پرورش از جمله فضاهایی که در برخی مناطق وجود دارد، مشکلاتی رابه وجود آورده است. در این زمینه برخی مدارس را به هنرستان کشاورزی تبدیل کردیم.

مشاور وزیر گفت: پیگیر مسائل رفاهی برای فرهنگیان هستیم که شامل مسکن فرهنگیان، تسهیلات و... می شود.

مجاوری با اشاره به استقبال آموزش و پرورش از طرح های کارآمد گفت: هر استانی که می تواند طرحی را اجرا کند به وزارتخانه اطلاع دهد تا شرایط سرمایه گذاری را در آنجا فراهم کنیم.

وی همچنین از پیگیری ارائه خدمات دندانپزشکی برای فرهنگیان خبر داد و گفت: خرید با کارت اعتباری تا سقف ۵۵ میلیون تومان، تسهیلات خرید خودرو و...از جمله مواردی است که برای رفاه فرهنگیان در دستور کار وزارتخانه قراردارد.

راه اندازی سامانه انتخاب و انتصاب مدیران

عظیم محبی مدیرکل متوسطه وزارت آموزش و پرورش در ادامه این گردهمایی گفت: برای انتخاب و انتصاب مدیران در سال آینده، بر اساس سامانه عمل خواهیم کرد.

وی اظهار کرد: بر این اساس فراخوانی برای انتخاب مدیران زده شد و تعداد زیادی از همکاران ما نظرات خود را برای ما ارسال کردند و اکثریت شرکت کنندگان در نظرات با اصل شایسته سالاری و انتخاب به این نحو و بر اساس گرفتن آزمون برای تعیین برخی ملاک ها موافق بودند

محبی گفت: پیش نویس فرایند انتخاب و انتصاب آماده شده است و در حال حاضر منتظر آماده شدن سامانه برای شروع کار هستیم.

مدیرکل متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه، کمیته ای در هر منطقه برای انتخاب و انتصاب مدیران تشکیل خواهد شد و دبیری این کمیته به انتخاب رییس منطقه خواهد بود، اظهار کرد: در مراحل بعدی افراد در سامانه ثبت نام خواهند کرد و سپس با برگزاری آزمون از منابعی مشخص و مصاحبه، افراد با بیشترین امتیاز تعیین و معرفی می شوند.

راه اندازی تلویزیون تعاملی سینا، با هدف کاهش آسیب های اجتماعی

مهدی علی اکبر زاده مشاور معاون حقوقی وزیر اظهار کرد: آنچه در تلویزیون تعاملی سینا مد نظر ما است؛ آموزش والدین پیرامون آسیب های اجتماعی و آنچه که باید مدیران آگاه باشند، است.

وی ادامه داد: در حوزه خانواده، در تلویزیون تعاملی، برنامه هایی با موضوعات اعتیاد، مسائل بلوغ دختران و پسران، فضای مجازی و اینترنت، خودکشی، عفاف و حجاب تهیه شده است که هر کدام از این برنامه ها به والدینی که دانش آموزان مرتبط با این سنین را دارند، ارائه می شود.

علی اکبر زاده گفت: لازم است خانواده ها را در بحث آسیب های اجتماعی، آگاه کنیم و راهکار پیشگیری را مطرح کرده و آموزش دهیم و اگر فرزندی درگیر آسیب های اجتماعی شد راهکارهای مدیریت این مساله را به آنها ارائه دهیم.