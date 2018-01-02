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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۳۹

تئاتر فجر ۳۶ در آینه مهر

جزییات برگزاری پنل‌های گفتگوی جایزه ادبیات نمایشی فجر

جزییات برگزاری پنل‌های گفتگوی جایزه ادبیات نمایشی فجر

پنل‌های گفتگوی جایزه ادبیات نمایشی فجر در روزهای ۱۴ و ۱۵ دی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، در آستانه برگزاری اختتامیه جایزه‌ ادبیات نمایشی سی‌ و ششمین دوره جشنواره تئاتر فجر، اصغر نوری مدیر این بخش اعلام کرد روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ دی پنل‌های گفتگوی جایزه ادبیات نمایشی فجر با موضوع «جایگاه متن در تئاتر امروز» برگزار می‌شود.

نوری در این باره گفت: از انزو کرمن و لوک تاتار ۲ نمایشنامه‌نویس مطرح و معاصر فرانسوی دعوت کردیم تا طی ۲ روز با حضور محمد امیر یاراحمدی و حمید امجد راجع به نقش نمایشنامه‌نویس در تولید تئاتر و تجربه‌های خود در همکاری با کارگردان‌ها و گروه‌های اجرایی صحبت کنند. بخش آخر هر ۲ روز، جلسه پرسش و پاسخ و گفتگوی شرکت‌کنندگان در پنل با این چهار نمایشنامه‌نویس خواهد بود.

وی ادامه داد: مسلما حضور نمایشنامه‌نویسان حرفه‌ای ایران، دانشجویان نمایشنامه‌نویسی و علاقه‌مندان به درام، به برگزاری بهتر این پنل‌ها کمک خواهد کرد. این پنل‌ها با همکاری خانه هنرمندان ایران و انتشارت نیماژ برگزار خواهد شد و طی آن از کتاب‌های سه نمایشنامه‌نویس معاصر فرانسوی، از جمله انزو کرمن، با ترجمه زیبا خادم حقیقت رونمایی خواهد شد.

نوری در پایان ضمن دعوت از همه اهالی تئاتر و به‌ ویژه نمایشنامه‌نویسان و دعوت از اهالی رسانه برای شرکت در این پنل ۲ روزه، بیان کرد: مراسم اختتامیه جایزه ادبیات نمایشی جشنواره تئاتر فجر روز ۱۶ دی در سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر برگزار خواهد شد.

پنل‌های گفتگوی جایزه‌ ادبیات نمایشی فجر روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ دی از ساعت ۱۶ الی ۱۹ در سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4189460
آروین موذن زاده

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