به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، در آستانه برگزاری اختتامیه جایزه‌ ادبیات نمایشی سی‌ و ششمین دوره جشنواره تئاتر فجر، اصغر نوری مدیر این بخش اعلام کرد روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ دی پنل‌های گفتگوی جایزه ادبیات نمایشی فجر با موضوع «جایگاه متن در تئاتر امروز» برگزار می‌شود.

نوری در این باره گفت: از انزو کرمن و لوک تاتار ۲ نمایشنامه‌نویس مطرح و معاصر فرانسوی دعوت کردیم تا طی ۲ روز با حضور محمد امیر یاراحمدی و حمید امجد راجع به نقش نمایشنامه‌نویس در تولید تئاتر و تجربه‌های خود در همکاری با کارگردان‌ها و گروه‌های اجرایی صحبت کنند. بخش آخر هر ۲ روز، جلسه پرسش و پاسخ و گفتگوی شرکت‌کنندگان در پنل با این چهار نمایشنامه‌نویس خواهد بود.

وی ادامه داد: مسلما حضور نمایشنامه‌نویسان حرفه‌ای ایران، دانشجویان نمایشنامه‌نویسی و علاقه‌مندان به درام، به برگزاری بهتر این پنل‌ها کمک خواهد کرد. این پنل‌ها با همکاری خانه هنرمندان ایران و انتشارت نیماژ برگزار خواهد شد و طی آن از کتاب‌های سه نمایشنامه‌نویس معاصر فرانسوی، از جمله انزو کرمن، با ترجمه زیبا خادم حقیقت رونمایی خواهد شد.

نوری در پایان ضمن دعوت از همه اهالی تئاتر و به‌ ویژه نمایشنامه‌نویسان و دعوت از اهالی رسانه برای شرکت در این پنل ۲ روزه، بیان کرد: مراسم اختتامیه جایزه ادبیات نمایشی جشنواره تئاتر فجر روز ۱۶ دی در سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر برگزار خواهد شد.

پنل‌های گفتگوی جایزه‌ ادبیات نمایشی فجر روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ دی از ساعت ۱۶ الی ۱۹ در سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان برگزار خواهد شد.