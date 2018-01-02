معرفی بهترین ارزهای دیجیتال جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مجله کوارتز، ارز بیت‌کوین در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش یافت اما این عملکرد حتی به اندازه‌ای نبود که بتواند آن را در بین ۱۰ ارز دیجیتال جهان که بهترین عملکرد را داشته‌اند قرار دهد.

در سالی که برای تجارت ارز دیجیتال خارق‌العاده بود، بزرگترین برنده ریپل بود که نوع جدیدی از سیستم پرداخت برای بانک‌هاست. در کنار آن نام‌های غیر مشهوری مانند نم، آردور و دش، قرار دارند. در تصویر زیر ۱۰ ارز دیجیتال با بهترین عملکرد را مشاهده می‌کنید و در انتها بیت‌کوین هم که در رده چهاردهم قرار گرفته، اضافه شده است.

رده‌بندی ما بر اساس مقایسه سود سالیانه ۱۰ ارز برتر دیجیتال جهان در اول ژانویه ۲۰۱۸ و بر اساس داده‌های ارائه شده در پایگاه کوین‌مارکت‌کپ، صورت گرفته است.

بخش عمده سود ریپل، که مقدار خارق‌العاده ۳۶۰۰۰ درصد شد، در پایان سال اتفاق افتاد. در تصویر زیر میزان سود ۲۰۱۷ آن با بیت‌کوین مقایسه شده است.

اگر بدون در نظر گرفتن ارائه سکه مجازی در نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌ها و استارتاپ‌ها، ارزهای مجازی را فقط تحت سود به دست آمده از طریق شبکه بلاک‌چین آنها مقایسه کنیم، بیت‌کوین عملکردی بهتر خواهد داشت و به رتبه هشتم ارتقا می‌یابد. اما همچنان نسبت به اتروم و لایت‌کوین ضعیف‌تر است.

لیست زیر بر این اساس است:

طبق داده‌های کوی‌اسکجول، جنون ارائه سکه مجازی در سال گذشته بالغ بر ۳.۷ میلیارد دلار شد. بسیاری از این پروژه‌ها تنها چند ماه است که آغاز به کار کرده‌اند. و اگر بخواهیم تنها عملکرد بخش ارائه سکه مجازی ارزهای دیجیتال را رده‌بندی کنیم، در این رده‌بندی نام‌های بزرگی مانند گولم و آمیس‌گو پشت سر غریبه‌هایی بی‌نام‌ونشان مانند آردور، قرار خواهند گرفت.