۳۵۰ میلیارد ریال به بخش سلامت دشتی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های بهداشت و درمان شهرستان دشتی که با حضور خبرنگاران استان بوشهر انجام گرفت، اظهار داشت: در چند سال اخیر اقدامات اثرگذار و مطلوبی در بخش سلامت در شهرستان صورت گرفت که نسبت به گذشته رشد مطلوبی داشته است.

وی افزود: افزایش تعداد تخت‌های بیمارستان زینبیه، توسعه اورژانس و راه‌اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن از مهمترین اقدامات صورت گرفته است.

حسینی ادامه داد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت اعتماد مردم به مراکز دولتی و بیمارستان‌ها افزایش یافت.

سرپرست فرمانداری دشتی گفت: از سال ۹۲ تاکنون بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال به بخش بهداشت و درمان این شهرستان اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه تمامی خانه‌های بهداشت روستایی نوسازی و یا احداث شدند گفت: در حال حاضر هفت مرکز جامع خدمات در سطح شهرستان مشغول به ارائه خدمات هستند.