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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۵۶

سرپرست فرمانداری دشتی:

۳۵۰ میلیارد ریال به بخش سلامت دشتی اختصاص یافت

۳۵۰ میلیارد ریال به بخش سلامت دشتی اختصاص یافت

دشتی- سرپرست فرمانداری دشتی گفت: از سال ۹۲ تاکنون بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال به بخش بهداشت و درمان این شهرستان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های بهداشت و درمان شهرستان دشتی که با حضور خبرنگاران استان بوشهر انجام گرفت، اظهار داشت: در چند سال اخیر اقدامات اثرگذار و مطلوبی در بخش سلامت در شهرستان صورت گرفت که نسبت به گذشته رشد مطلوبی داشته است.

وی افزود: افزایش تعداد تخت‌های بیمارستان زینبیه، توسعه اورژانس و راه‌اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن از مهمترین اقدامات صورت گرفته است.

حسینی ادامه داد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت اعتماد مردم به مراکز دولتی و بیمارستان‌ها افزایش یافت.

سرپرست فرمانداری دشتی گفت: از سال ۹۲ تاکنون بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال به بخش بهداشت و درمان این شهرستان اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه تمامی خانه‌های بهداشت روستایی نوسازی و یا احداث شدند گفت: در حال حاضر هفت مرکز جامع خدمات در سطح شهرستان مشغول به ارائه خدمات هستند.

کد مطلب 4189463

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