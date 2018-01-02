۳۵۰ میلیارد ریال به بخش سلامت دشتی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر سهشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای بهداشت و درمان شهرستان دشتی که با حضور خبرنگاران استان بوشهر انجام گرفت، اظهار داشت: در چند سال اخیر اقدامات اثرگذار و مطلوبی در بخش سلامت در شهرستان صورت گرفت که نسبت به گذشته رشد مطلوبی داشته است.
وی افزود: افزایش تعداد تختهای بیمارستان زینبیه، توسعه اورژانس و راهاندازی دستگاه سیتیاسکن از مهمترین اقدامات صورت گرفته است.
حسینی ادامه داد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت اعتماد مردم به مراکز دولتی و بیمارستانها افزایش یافت.
سرپرست فرمانداری دشتی گفت: از سال ۹۲ تاکنون بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال به بخش بهداشت و درمان این شهرستان اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه تمامی خانههای بهداشت روستایی نوسازی و یا احداث شدند گفت: در حال حاضر هفت مرکز جامع خدمات در سطح شهرستان مشغول به ارائه خدمات هستند.
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