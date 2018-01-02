وجود ۲۵۰ هزار نفر بیسواد در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای سواد آموزی استان تهران با اشاره به قرآن به عنوان معجزه پیامبر گرامی اسلام(ص) گفت: این کتاب آسمانی برای خواندن و عمل به دستورات آن نازل شده است، قرآن کریم میان کسانی که می دانند و نمی دانند فاصله گذاشته و آنها را برابر نمی داند و پیامبر اکرم(ص) نیز اقدامات خود را با «اقرأ» برآمده از خواندن آغاز کرد.

وی با بیان این که امام خمینی(ره) نهضت سواد آموزی را بنیان گذاشت تا ریشه بیسوادی را در جامعه از میان برداریم، افزود: اگر بخواهیم این دستورات محقق شود نباید در جامعه بیسواد داشته باشیم



استاندار تهران ادامه داد: امروز در شهر تهران ۹۰ هزار نفر و در شهرستان های استان تهران ۱۶۲ هزارنفر بیسواد بین سنین ۱۰ تا ۴۹ سال وجود دارد که عدد خوبی نیست، امروز مردم از مسئولان توقع دارند و دیگرانی که از بیرون به جامعه نگاه می کنند به یک نظام اسلامی می نگرند گفت: برای ایجاد علاقمندی به نظام اسلامی و پذیرش دیگران نسبت به این سبک از حکومت باید به سوادآموزی توجه کنیم.



وی به مسئولیت سنگین فرمانداران استان تهران در خصوص حل مشکلات علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، رفاهی, عمرانی و سایر مشکلات در شهرستان ها اشاره کرد و گفت: دو موضوع رفع بیسوادی و اهمیت آموزش و پرورش برای ما حیاتی است و فرمانداران باید در رفع مشکل بیسوادی ۲۵۰ هزار نفر در استان تهران اقدام کنند و در این راه حدود ۶۰ هزار نفر در هر سال در دولت دوازدهم باید در استان باسواد شوند.

رییس شورای آموزش و پرورش استان تهران بر بهکارگیری امکانات مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران برای رفع بیسوادی اشاره کرد و افزود: فرمانداران استان تهران نیز هر ۱۵ روز در خصوص اقدامات خود در جهت رفع بیسوادی گزارش دهند، باید همه دستگاه ها با تقسیم وظایف برای رفع بیسوادی پای کار باشند، امروز به طور متوسط هر شهرستانی در استان تهران ۱۲ هزار بیسواد دارد، که از طریق باسواد کردن این افراد شاهد رفع مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خواهیم بود.







