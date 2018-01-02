بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری خوزستان، غلامرضا جلیلینیا رئیس اداره میراثفرهنگی اهواز امروز دوشنبه ۱۱ دی با اعلام این خبر اظهار کرد: «این نمایشگاه از سوم اسفند به مدت یک هفته با همکاری و مشارکت بخش خصوصی و شهرداری اهواز در محل نمایشگاههای دائمی استان خوزستان در اهواز برپا خواهد شد.»
او با بیان اینکه این نمایشگاه با حضور بیش از ۱۲۰ صنعتگر از سراسر کشور از جمله خوزستان برگزار میشود، هدف از برگزاری آن را ایجاد بازار برای صنعتگران رشتههای مختلف صنایع دستی و آشنایی بیشتر مردم با صنایعدستی عنوان کرد و افزود: «فراخوان این نمایشگاه به همراه پوستر آن ظرف ۱۰ روز آینده آماده و به سراسر استانها ارسال خواهد شد.»
جلیلی نیا با اشاره به تلاشهای فراوان این اداره برای نهایی کردن برگزاری این رویداد در استان خوزستان گفت: «به واسطه این تلاشها، برای برگزاری این رویداد دو سالن در نمایشگاه دائمی اهواز اختصاص داده شده است.»
رئیس اداره میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اهواز، لازمه حضور صنعتگران در این نمایشگاه را داشتن کارت معتبر فعالیت صنعتگری عنوان کرد و گفت: «این موضوع باعث میشود نمایشگاه در سطح بسیار بالا برگزار شود.»
جلیلینیا از برگزاری جشنواره اقوام خوزستان در کنار برگزاری این نمایشگاه ملی خبر داد و تصریح کرد: «بهمنظور ایجاد فضایی شاد و مفرح، از اقوام مختلف خوزستان دعوت شده است تا در برگزاری نمایشگاه هر شب در فضای باز نمایشگاه دائمی اهواز به اجرای برنامههای متنوع بپردازند.»
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