استاندار ونماینده ولی فقیه دراستان کرمانشاه پیام مشترکی صادرکردند

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار و نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه برای دعوت از مردم استان برای شرکت در راهپیمایی محکومیت اغتشاشات اخیر، پیام مشترکی صادرند کردند.

متن پیام مشترک هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه و آیت الله مصطفی علما نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بی تردید توسعه و رونق ایران عزیز اسلامی و به تبع آن استان کرمانشاه تنها با همدلی میان مردم عزیز و مسوولین خدوم و در سایه ثبات و آرامش میسر خواهد شد.

مردم‌ شریف و غیور استان کرمانشاه که در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مراتب الفت قلبی خود را به کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی اثبات کرده اند، بی تردید شایسته زندگی بهتر و توجهات ویژه هستند که ارتقای وضعیت معیشتی این مردم عزیز و مرزداران سرافراز اولویت اصلی مسوولین است.

لیکن در این ایام برخی معاندین و دشمنان قسم خورده ملت و کشور ایران به دنبال آن اند که با نفوذ در میان مردم و در پس پرده ی مطالبات مردمی، نیات شوم خود را برای ضربه زدن به کیان کشور عزیزمان محقق کنند.

غافل از اینکه ملت هوشیار و آگاه ایران که دل در گرو مهر میهن و آبادانی این آب و خاک دارند، اجازه نخواهند داد که عوامل و ایادی بیگانگان ثبات و آرامش ملت ایران را با چالش و مخاطره روبرو کنند.

لیکن مردم عزیز باید راه خود را از هنجارشکنان و آشوبگران که با تخریب اموال عمومی به دنبال مخدوش کردن سیمای وجیه مردم استان هستند جدا نمایند.

به همین منظور از عموم هم استانی های عزیز دعوت به عمل می آید با حضور در مراسم راهپیمایی که به منظور محکوم نمودن این اقدامات به شرح زمان و مکان ذیل برگزار میگردد حضور به هم رسانند:

زمان: چهارشنبه۱۳ دی ۹۶ ساعت ده صبح

مکان: چهارراه مدرس به سمت میدان آزادی

مصطفی علماء

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه

بازوند

استاندار کرمانشاه