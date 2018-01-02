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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۵۹

استاندار کرمانشاه مطرح کرد:

۲۰۰۰ فقره تسهیلات ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی به مستأجران زلزله زده

۲۰۰۰ فقره تسهیلات ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی به مستأجران زلزله زده

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه از پرداخت ۲ هزار فقره تسهیلات ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی به مستاجرانی که خانه های محل سکونت آنها در زلزله آسیب دیده و در دست تعمیر است، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز سه شنبه در نشست بررسی تفاهم نامه های مرتبط با بازسازی مناطق زلزله زده که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: اسامی وزارتخانه هایی که به تعهدات خود در قبال زلزله زدگان عمل نکنند، را در برنامه هفتگی «تیتر یک» که از شبکه سراسری خبر پخش می شود، اعلام می کنیم و در دفاع از حقوق زلزله زدگان با اقتدار عمل خواهیم کرد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مستاجران زلزله زده از جمله قشرهایی بوده که مورد حمایت جدی دولت هستند، افزود: با هماهنگی صورت گرفته ۲ هزار فقره تسهیلات ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی به مستاجرانی که خانه های محل سکونت آن ها فعلا در دست تعمیر است، پرداخت می شود.

وی گفت: تمام همت دولت بر این است که در مرحله اسکان موقت، کانکس های با کیفیت و استاندارد در اختیار زلزله زدگان قرار دهد.

این مسئول افزود: مردم زلزله زده می توانند بعدها از این کانکس ها به عنوان یک سازه بادوام برای انبار و یا کاربری های دیگر استفاده کنند.

بازوند خاطرنشان کرد: طی این مدت تعدادی کانکس های کم دوام و غیراستاندارد در قالب کمک های مردمی به مناطق زلزله زده اهداء شده اند، که باد و باران اغلب آن ها را خراب کرده و یا پس از مدتی دیگر قابل استفاده نخواهند بود و به عنوان آهن‌پاره و حلبی در گوشه ای رها خواهند شد.

کد مطلب 4189471

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