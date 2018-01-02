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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۴۵

پژوهشکده مطالعات قرآنی برگزار می کند؛

کتابت قرآن، پیشینه و ظرفیت های دیروز، نیاز و فرصت های جهان امروز

کتابت قرآن، پیشینه و ظرفیت های دیروز، نیاز و فرصت های جهان امروز

نشست «کتابت قرآن، پیشینه و ظرفیت های دیروز، نیاز و فرصت های جهان امروز» سه شنبه ۱۹ دی ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده مطالعات قرآنی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی نشستی با عنوان «کتابت قرآن، پیشینه و ظرفیت های دیروز، نیاز و فرصت های جهان امروز» را برگزار می کند.

در این نشست که دبیری آن را محمدرضا پاکروان به عهده دارد، محمدعلی قربانی (نویسنده اولین قرآن کتابت شده به سبک نسخ اصیل ایرانی) و حمیدرضا قلیچ خانی (استاد دانشگاه و پژوهشگر برجسته در عرصه هنر خوشنویسی) سخنرانی می کند.

نشست نامبرده روز سه شنبه ۱۹ دی از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آیینه‌وند (۶۴ غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  سالن حکمت برگزار می شود.

کد مطلب 4189475
سارا فرجی

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