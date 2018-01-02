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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۵۳

برای اولین بار؛

تور رسانه‌ای استان بوشهر راه‌اندازی شد

تور رسانه‌ای استان بوشهر راه‌اندازی شد

دشتی- مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر گفت: برای اولین بار تور رسانه‌ای استان بوشهر با هدف آشنایی خبرنگاران استان از خدمات دولت راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر سه شنبه در بازدید از طرح‌های بهداشت و درمان شهرستان دشتی که با حضور خبرنگاران استان بوشهر صورت گرفت اظهار داشت: اولین تور رسانه‌ای استان با هدف آشنایی خبرنگاران از خدمات بهداشت و سلامت استان بوشهر راه‌اندازی شد.

وی افزود: این تور با مشارکت روابط عمومی استانداری و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد که خبرنگاران و اصحاب رسانه از خدمات صورت گرفته بخش بهداشت و درمان بازدید می کنند.

کاظمی با تاکید بر اینکه خبرنگاران در این بازدید زمینه آشنایی برای مردم فراهم می‌کنند گفت: در چند سال اخیر خدمات بی سابقه‌ای در حوزه بهداشت در سطح استان صورت گرفته است که این خدمات به نحو مطلوب اطلاع رسانی شود.

وی بیان کرد: تا پایان سال تلاش داریم پنج تور رسانه‌ای در سطح استان برای انعکاس خدمات دولت در بخش‌های مختلف برپا کنیم.

کد مطلب 4189485

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