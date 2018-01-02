به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر سه شنبه در بازدید از طرحهای بهداشت و درمان شهرستان دشتی که با حضور خبرنگاران استان بوشهر صورت گرفت اظهار داشت: اولین تور رسانهای استان با هدف آشنایی خبرنگاران از خدمات بهداشت و سلامت استان بوشهر راهاندازی شد.
وی افزود: این تور با مشارکت روابط عمومی استانداری و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد که خبرنگاران و اصحاب رسانه از خدمات صورت گرفته بخش بهداشت و درمان بازدید می کنند.
کاظمی با تاکید بر اینکه خبرنگاران در این بازدید زمینه آشنایی برای مردم فراهم میکنند گفت: در چند سال اخیر خدمات بی سابقهای در حوزه بهداشت در سطح استان صورت گرفته است که این خدمات به نحو مطلوب اطلاع رسانی شود.
وی بیان کرد: تا پایان سال تلاش داریم پنج تور رسانهای در سطح استان برای انعکاس خدمات دولت در بخشهای مختلف برپا کنیم.
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