برای یاری دولت عراق پیش شرطی نداریم / ملت بزرگ لبنان از ظرفیت کافی برای تصمیم گیری آینده خود برخوردار است/ شعار حجاج ایرانی صلح و دوستی و وحدت بین مسلمین است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از ظهر امروز، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی، با اشاره به آغاز اعزام زائرین بیت الله الحرام اظهار داشت: شعار حجاج ایرانی صلح و دوستی و وحدت بین مسلمین است.

وی با آرزوی توفیق برای تمامی زائران ایرانی و غیر ایرانی که عازم حج هستند، از زحمات و تلاش های مقامات سعودی برای سازماندهی امور حجاج قدر دانی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به سفر اخیر رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به کشورمان گفت در جریان این سفرکه به دعوت معاون اول رئیس جمهور ایران انجام شد دیدارهای خوب و مفیدی با مقامات کشورمان انجام گرفت و مذاکرات مقامات ایرانی و ترکیه ای در دو بعد دو جانبه و مسائل منطقه ای متمرکز بود.

حسینی ادامه داد: در بعد دو جانبه ایران و ترکیه ضمن تاکید مجدد بر اراده جدی خود برای افزایش و تعمیق مناسباتشان تاکید کردند که حجم معادلات فعلی دو طرف تا سقف 10 میلیارد دلار افزایش یابد.

وی با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه کشورمان به هلند، گفت: آقای متکی برای شرکت دریازدهمین کنفرانس کنوانسیون سلاح های شیمیایی به این کشور سفر کرد که در جریان این سفر با مسئولان هلندی انجام شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه ایران در سال 90 از فعال ترین کشورهایی بود که تلاش های بسیاری را برای تدوین این کنوانسیون انجام داداین اجلاس اهمیت بسزایی داشت و در آن دو محور محو سلاح های شیمیایی و جهان شمول شدن کنوانسیون مورد تاکید طرفهای ایرانی وهلندی قرار گرفت.

حسینی با اشاره به محورهای دیدار متکی با نخست وزیر هلند، افزود: در این دیدار مسائل منطقه ای و بین المللی به خصوص مباحث مربوط به دو کشورعراق و افغانستان مورد بحث قرار گرفت؛ در سال جاری حجم مبادلات ایران با هلند نسبت به سال گذشته صد در صد افزایش یافته است.

وی همچنین سفر وزیر خارجه کشورمان را به بحرین را که به دعوت مقامات این کشورانجام شد سفری مفید با دیدارهای خوب دانست.

سخنگوی وزارت امورخارجه، با بیان اینکه سرگئی کرینکو رئیس آژانس اتمی روسیه فردا به تهران می آید افزود: آقای کرینکو برای شرکت در کمیسیون مشترک دو کشور فردا به تهران می آید و البته درجریان این سفر احتمال دیدار ایشان با آقای آقازاده و مذاکره درباره برخی مسائل هسته ای نیز وجود دارد.

حسینی همچنین سفر اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین به تهران را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه درجریان این سفر دیدارهای متنوعی با مقامات کشورمان انجام شد گفت: آقای هنیه به بیان برخی مواضع ملت فلسطین برای مقامات ایرانی پرداختند.

وی در پاسخ به این سئوال که جمهوری اسلامی ایران در صورت مذاکره با آمریکا در چه زمینه هایی به این کشور کمک خواهد کرد؟ اظهار داشت: اجازه دهید فعلا گمانه زنی یا پیش داوری نکنیم؛ بحث مربوط به خروج آمریکا که از سوی کمیته مربوط به رسیدگی به مسائل عراق منتشر شد هنوز مورد مطالعه و بررسی همه جانبه مسئولان آمریکایی قرار نگرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: باید منتظر بمانیم و ببینیم تا موضع رسمی دولت آمریکا برای خروج از عراق چه خواهد بود و پس از آن ما نیز ضمن طرح مواضعمان به شرح آنان خواهیم پرداخت.

حسینی تصریح کرد: آنچه که ما بارها بر آن تاکید کرده ایم این است که آماده همه گونه همکاری در برقراری آرامش، ثبات و امنیت در عراق با دولت این کشور هستیم و ایران هر چه در توان داشته باشد برای آرامش اوضاع عراق برای دولت وملت این کشور قرار خواهد داد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تهران پیش شرطی مبنی بر خروج بیگانگان از عراق برای کمک به این کشور ارایه داده گفت: ما معتقدیم که یک عامل مهم نا امنی وناآرامی ها درعراق حضور اشغالگران در این کشور است و بسیاری از نا امنی ها در آنجا از این حضور ناشی می شود.

سخنگوی وزارت امورخارجه در ادامه اظهار داشت: ما برای کمک به عراق شرطی قائل نیستیم و آنچه که به موافقت های تهران و بغداد در رابطه با امنیت عراق بازمی گردد را می توانیم با دولت عراق پیش ببریم و هیچ پیش شرطی را برای کمک به دولت عراق قائل نیستیم اما تاکید داریم نیروهای اشغالگر این کشور را ترک کرده و امور منطقه را اهالی آن بسپارند.

حسینی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص موضع روسیه در قبال فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان افزود: موضع روسیه این است که در پی کاهش شدت فشارهای تحریم ها است و معتقد است متن قطعنامه باید خفیف تر گردد.

وی با انتقاد ازمتن کنونی پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درخصوص فعالیتهای صلح آمیزهسته ای کشورمان، ادامه داد: این متن بیشتر همسو با سیاستهای آمریکا بوده و متاسفانه سه کشور اروپایی در این خصوص مسیر بدی را انتخاب کرده اند که ما امیدواریم به مسیر مذاکره بازگردند وروسیه نیز دراین خصوص در بازگشت به مسیر مذاکره تاکید دارد.

سخنگوی وزارت امورخارجه، در خصوص مواضع اخیر فواد سینیوره نخست وزیر لبنان گفت: ما موقعیت آقای سینیوره رادرک می کنیم ایشان در شرایط کنونی تحت فشار هستند و مواضعشان در حال حاضر را مبنایی برای تحلیل قرار نمی دهیم؛ در رابطه با مزارع شبعا نیز معتقدیم که این مناطق هر چه سریعتر به کشور لبنان بازگردانده شود.

حسینی در واکنش به ادعاهای اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره دو انتخابات پیش روی کشورمان اظهار داشت: تا کنون آمریکایی ها در خصوص هر انتخاباتی که درایران برگزار می شده موضعی مشابه داشته اند و جمهوری اسلامی ایران را به عدم وجود آزادی در انتخابات متهم کرده اند.

وی تاکید کرد: آنچه که همه دنیا و خبرنگاران داخلی و خارجی در جمهوری اسلامی ایران مشاهده می کنند برگزاری انتخاباتی آزاد است که تقریبا همه ساله در کشور ما انجام شده و خوب است دراین چارچوب نگاهی هم به برگزاری انتخابات داخلی آمریکا از جمله انتخابات اخیر کنگره و انتخاباتی که در جریان آن رئیس جمهور کنونی آمریکا سر کار آمد داشته باشیم.

سخنگوی وزارت امورخارجه درباره طرح برخی ادعاها مبنی بر اینکه ایران درامور داخلی لبنان دخالت می کند افزود: روابط ما با لبنان روابطی شفاف و روشن بوده و ما هرگز در مورد امور داخلی لبنان دخالتی نکرده و نخواهیم کرد و همواره رسما و علنا تاکید کرده ایم که ملت بزرگ لبنان از ظرفیت های کافی برای تصمیم گیری در خصوص آینده مملکتشان برخوردار هستند.

حسینی گزارش اخیر کمیته تحقیق عراق (که از سوی جیمز بیکر و لی همیلتون تهیه شده بود) را گزارشی خواند که هنوز زوایای پنهانی دارد و ادامه داد آمریکا مانند غریقی است که برای نجات خود پیش شرط تعیین می کند و ادبیات او نیز با تهدید همراه است.

وی خاطر نشان کرد: بهترین راه پیش روی مقامات آمریکایی اصلاح عملکرد و رویکرد کنونی این کشور در قبال خاورمیانه و بازیگران آن است.

سخنگوی وزارت امورخارجه با بیان اینکه وزیر خارجه کشورمان اخیرا هیچگونه اعلام نظری درباره آمریکا و مسائل مربوطه به آن نکرده تصریح کرد: مفروض طرفهای آمریکایی برای این موضوع اشتباه است و به هیچ وجه بحث مذاکره بین ایران و آمریکا مطرح نیست ولی آنها بر مبنای مفروض اشتباه خود به تحلیل می پردازند.

وی با بیان اینکه سیاستهای آمریکا در قبال منطقه و علیه کشورمان هیچ تغییری نکرده افزود: موضع رسمی آمریکا درخصوص عراق هم اعلام نشده که البته در صورت تنظیم جدول زمان بندی برای خروج این موضوع به معنای تصمیم جدی و رسمی آنها برای خروج از عراق تلقی می شود که دیگر نیازی به مذاکره با ایران نخواهد داشت.

حسینی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در رابطه با معنای تند تر شدن شرایط هسته ای و مصداق تجدید نظر ایران درهمکاری با آژانس که پیش ازاین از سوی وزیر خارجه کشورمان مطرح شده بود گفت: تند تر شدن شرایط به معنای اعمال تحریم و صدور قطعنامه است.

وی افزود: چنانچه قطعنامه صادر شود و تحریمی به ایران تحمیل گردد ما هم در موضع مان و سطح همکاریمان با آژانس تجدید نظر کرده و تصمیمات آینده را بر مبنای تصمیمات 1+5 تنظیم خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اینکه مصداق تجدید نظر ایران در همکاری با آژانس چیست؟ ادامه داد: اجازه دهید طرف اول معادله یعنی بحث قطعنامه به تصویب برسد و ما نیز پس از اعلام موضع رسمی طرف مقابل تصمیماتمان را اعلام می کنیم.

حسینی همچنین نگرانی کشورهای منطقه در خصوص فعالیتهای صلح آمیز کشورمان را بی مورد دانست و گفت: این نگرانی های هیچ زمینه ای ندارد چرا که نیروگاه اتمی بوشهر به لحاظ امنیتی از پیشرفته ترین تجهیزات برخوردار بوده و علاوه بر آن تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد.

وی در پایان اظهاراتش از کشورهای منطقه دعوت کرد تا برای رفع نگرانی هایشان حضور و بازدید کارشناسان و متخصصان خویش جهت نیروگاه اتمی بوشهر اعلام نمایند.