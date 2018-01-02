به گزارش خبرنگار مهر، آنیتا مظفری ظهر سه‌شنبه در نشست هم اندیشی طرح کتاب شفا و میلاد کتاب اظهار داشت: بوشهر به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شده است و در این راستا برنامه‌های متنوعی در استان اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال برنامه‌های متنوعی با همکاری سایر نهادها اجرا شد، اضافه کرد: هدف از این اقدام فرهنگی آشتی مردم با یار مهربان و ترویج فرهنگ کتاب خوانی در بین افراد جامعه است.

مظفری خاطرنشان کرد: در نیمه دوم سال نیز طرح دوچرخه‌سوارهای حامل کتاب، آتش‌نشان کتاب، تاکسی بیسیم کتاب، دیوار مهربانی کتاب و ایستگاه‌های تبادل کتاب در شهر بوشهر اجرایی شده است که نقش مهمی در ترویج فرهنگ مطالعه دارد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان کرد: کتاب خواندن نقش عمده‌ای در شکل‌دهی افکار عمومی دارد و می‌تواند فرهنگ را تحت تاثیر خود قرار دهد.

مدیر روابط عمومی بیمارستان خلیج فارس بوشهر بیان کرد: آگاهی بخشی و آگاهی دادن به جامعه از راه انس با کتاب و مطالعه است.

میلاد آزموده اظهار داشت: توزیع کتاب در بیمارستان یکی از برنامه‌های مهم برای افزایش سرانه مطالعه است که از این طریق علاوه بر مطالعه بیماران در روزهای بستری، همراهان بیمار نیز می‌توانند از این امر مهم بهره مند شوند.

وی افزود: آمادگی داریم برای تاثیر گذاری مفید در افزایش سرانه مطالعه قفسه های کتاب با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در هر بخش بیمارستان برای دسترسی آسان قرار دهیم تا لحظات انتظار را با کتاب خوانی سپری کنند.