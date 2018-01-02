ظرفیت های نفت و گاز ایلام برای کمک به نیازمندان استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دستاری امروز در سفر به استان ایلام و در دیدار با مدیر شرکت مهندسی و توسعه میدان نفتی سروک آذر که باحضور مدیرکل کمیته امداد استان ایلام در شهرستان مرزی مهران برگزار شد گفت: از توانایی های شرکتها و موسسات نفتی این استان در زمینه های توانمندسازی خانواده های مددجو،کمک به ایتام و نیازمندان و همچنین بکارگیری بیکاران جویای کار می توان بهره گیری کرد.

وی همچنین گفت: کمیته امداد برای احیای شرایط زندگی خانواده های مددجو و قبل از برآورده کردن نیاز خانوارها،استعدادهای آنان را شناسایی می‌کند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد و دولت محترم تمام تلاش خود را در کمک به نیازمندان به کار گرفته‌اند گفت: باید به این نکته هم توجه کرد که دولت و نهادها توانایی محدودی دارند و لازم است سازمان‌های دیگر برای دستگیری بیشتر از مردم وارد عرصه شوند.

مدیرکل شبکه‌های مردمی کمیته امداد با بیان اینکه توانمندسازی خانوارهای مددجو از برنامه‌های مهم و اساسی کمیته امداد است گفت: در موضوع توانمندسازی لازم است استعدادها و توانایی‌های سازمان‌های دیگر را برای مشارکت در این طرح شناسایی کنیم و در این زمینه دیدگاه‌ها و راهکارهای متنوع این سازمان‌ها بسیار اهمیت دارد.

دستاری با بیان اینکه استان ایلام با دارا بودن ذخایر نفت ،گاز، پتروشیمی و قابلیت‌های دیگر شایسته سطح محرومیت در سطح بالایی نیست افزود: باید از چنین ظرفیت‌هایی برای رفع محرومیت و کمک به نیازمندان بهره‌گیری کرد.

وی افزود: بسیاری از فرزندان خانواده‌های مددجو دارای استعدادها و توانایی‌های کاری بی بالقوه بوده که با شناسایی این افراد، آموزش دادن آن و همکاری شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف می‌توان این افراد را وارد عرصه اشتغال کرده و از این طریق به اقتصاد کشور کمک کرد.

دستاری با عنوان اینکه کمیته امداد هم درزمینهٔ پیشگیری از فقر و هم درمان آن فعالیت دارد گفت: پیشنهاد می‌کنیم باهدف پیشگیری و درمان فقر در این استان نمایندگانی از طرف شرکت مهندسی و توسعه میدان نفتی سروک آذر انتخاب تا از این طریق راهکارها و پیشنهادها لازم را به‌منظور توانمندسازی خانواده‌ها به مسئولان کمیته امداد استان ایلام ارائه کند.