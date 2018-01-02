۸۰ درصد ذرات آلاینده متعلق به خودروهای فاقد معاینه فنی است

عباس مجیدی نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت آلودگی هوای کلانشهرها و حتی برخی شهرهای کوچک در روزهای اخیر و ارتباط آن با موضوع معاینه فنی خودروها گفت: عارضه ای که در ساختار مراکز معاینه فنی وجود دارد، نبود قانون شفاف و در پی آن نبود آیین نامه جامعی است که بتواند نیاز جامعه را برآورد کند.

وی عدم صراحت در آیین نامه موجود را عامل صدور بخشنامه های متناقض و غیر کارشناسی از طرف اعضای کارگروه کشوری و به تبع آن، کارگروه های استانی دانست و افزود: همین امر موجب انحراف در مأموریت مراکز معاینه فنی خودرو شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو ادامه داد: در حال حاضر سازمان محوری و ارائه سلایق شخصی جایگزین منافع ملی شده که در نتیجه از ارائه راهکار مناسب برای مقابله با آلودگی هوا جلوگیری به عمل آورده است.

وی فلسفه وجودی مراکز معاینه فنی خودرو را کاهش آلودگی هوا و حل مشکلات زیست محیطی و ایمنی خودروها و کاهش تصادفات عنوان و تأکید کرد: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ذرات معلق در هوای کلانشهرها ناشی از وسایل نقلیه است. مراکز معاینه فنی تنها مرجع برای بازرسی خودروها بوده و ارزش افزوده آنها در کاهش مصرف سوخت و درنتیجه این ذرات آلاینده است.

مجیدی نژاد عمر مراکز معاینه فنی بخش خصوصی را ۱۳ سال (آغاز فعالیت از سال ۸۳) و آن را صنعتی نوپا اعلام کرد و گفت: تحلیل و ارزیابی این سیزده سال عمر مراکز معاینه فنی خودور ضروری به نظر می رسد و شاهد تغییرات اساسی در جهت رشد کیفی این مراکز نبوده ایم.

وی ارزش افزوده مراکز معاینه فنی خودرو در بخش معنوی را ایفای حقوق شهروندی دانست و ادامه داد: ارزش افزوده این مراکز در بعد مادی نیز حذف هزینه های قابل توجهی است که افراد برای درمان بیماری ها به علت آلودگی هوا و همچنین هزینه گزافی است که دولت برای بهداشت و درمان باید پرداخت کنند.

به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو، با کاهش مصرف سوخت نیز از بخش دیگری از هزینه های مازاد جلوگیری به عمل خواهد آمد. چرا که بر اساس آمار، هزینه تصادفات در کشور حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است.