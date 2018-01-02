تحصیل بیش ازیک میلیون دانشجوی دانشگاه آزاد/فعالیت های جدید آغازشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد که برای مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم دانشگاه آزاد واحد رشت امروز به گیلان سفر کرده است با آیت الله زین العابدین قربانی نماینده ولی فقیه در گیلان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار نماینده ولی فقیه گیلان با وجود علما، اندیشمندان، و بزرگان در حوزه های دینی، علمی و ادبی در این استان اشاره کرد و افزود: استان گیلان در حوزه علمی و فرهنگی و مذهبی دارای چهره های شاخص است.

آیت الله زین العابدین قربانی با بیان اینکه این استان در زمینه راه اندازی دانشگاه آزاد نیز همانند بسیاری از حوزه ها پیشتاز در سطح کشور بوده است، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی تأثیرات مثبت بسیاری در راستای ارتقای سطح علمی کشور داشته که بر هیچ کسی پوشیده نیست.

وی همچنین در ادامه به برخی مشکلات این دانشگاه در گذشته اشاره کرد و گفت: این دانشگاه به واسطه اسلامی بودن نامش باید با به کارگیری اساتید متعهد، مروج ارزش های دینی و اسلامی در سطح جامعه و در میان جوانان باشد.

نماینده ولی فقیه به حضور مستمر خود در دانشگاه های استان گیلان اشاره و تأکید کرد: امیدواریم با تلاش هیئت امنای و مسئولان جدید دانشگاه آزاد اسلامی بتوانند با رفع نواقص و برخی عقب ماندگی ها این مرکز علمی را به جایگاه اصلی خود بازگردانند.

تلاش برای رسیدن به جایگاه نخست علمی و فرهنگی کشور

رئیس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در ادامه این نشست این دانشگاه را بزرگترین دانشگاه حضوری در سطح کشور اعلام کرد.

علی اکبر ولایتی همچنین خاطرنشان کرد: بعد گذشت ۳۰ سال از راه اندازی و پایه گذاری این دانشگاه، خدمات ارزنده ای در عرصه علمی و کسب علم و دانش و پرورش جوانان تحصیلکرده در سطح جامعه داشته است.

وی با اشاره به جایگاه استان گیلان در حوزه علمی و مذهبی، تصریح کرد: این استان نماد دوستی، پیروی از اهل بیت (ع) و همچنین زادگاه علمان و نخبگان بزرگی است که مایه مباهات مردم گیلان در سطح ملی و بین المللی هستند.

رئیس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی به تغییرات به وجود آمده در سطح این دانشگاه با عنایت مقام معظم رهبری نیز اشاره کرد و گفت: با تغییر در ساختار مدیریتی این دانشگاه شاهد دوره جدید از فعالیت این مرکز علمی و آموزشی هستیم.

به گفته ولایتی همه مسئولان این دانشگاه تلاش می کنند تا بتوانند با برنامه ریزی مناسب و اقدامات لازم جایگاه علمی این مرکز را به رتبه اول علمی و فرهنگی کشور برسانند.

وی همچنین به تعداد افرادی که در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند، افزود: براساس آمار حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در حال حاضر در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد تحصیل می کنند.