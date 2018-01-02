ایران می داند چگونه توطئه جدید را خنثی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جنبش امت لبنان با صدور بیانیه ای، هجمه رسانه ای بین المللی و عربی به ویژه رسانه های آمریکایی و سعودی در قبال حوادث جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و تلاش های استعماری و صهیونیستها و ارتجاع عرب ضد ایران را محکوم به شکست دانست.

در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی از سوی امپریالیسم و ارتجاع از زمان پیروزی انقلاب در ایران هدف قرار گرفته است. این انقلاب در مقابل هیمنه و غارتگری استعماری-صهیونیستی و حامیان آن در میان کشورهای مرتجع منطقه ایستاد.

جنبش امت لبنان در بیانیه خود با اشاره به نقش مهم انقلاب اسلامی ایران در تشکیل محور مقاومت از طریق ائتلاف محکم با سوریه و حمایت از مقاومت لبنان و فلسطین و پیروزی های محور مقاومت و مواضع آشکار ایران ضد رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت و انتفاضه فلسطین و مقابله با یهودی سازی قدس در سایه حمایت ترامپ بیان کرد: بر این اساس دشمن به دنبال هدف قرار دادن دژ پایداری ایران برآمده است اما ایران می داند که چگونه با توطئه جدید مقابله کند و آنرا خنثی کند.

در این بیانیه آمده است: این هجمه استعماری-صهیونیستی و ارتجاع عربی ضد ایران، طرح رویارویی گسترده را از نظر رسانه ای، فکری و فرهنگی طلب می کند. این تجربه ثابت می کند که نیروهای استعماری، صهیونیستی و مرتجع عربی سلاح خود را ضد ملت هایی که خواهان آزادی هستند بر زمین نمی گذارند.