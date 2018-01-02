جایگاه فرهنگ در برنامه سوم ۵ ساله مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد حق شناس در سی و پنجمین جلسه شورا و بعد از استماع گزارش میرزایی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران گفت : بررسی محتوایی مصوبات نیازمند این است که همه کمیسیون ها و کمیته ها و کارشناسان شورا مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: اتفاق خوبی که افتاده این است که در تنظیم برنامه سوم شاهد ۱۸۰۰ ساعت کار در حوزه کارشناسی شهرداری بوده ایم ولی اگر این اقدام همزمان بین شورا و شهرداری پیش نرود اختلال ایجاد خواهد کرد. انتظار این است این نسخه ها برای شورا فرستاده شود و در غالب بررسی و همکاری کمیته ها برنامه ای کارآمد تر ارائه گردد.

حق شناس همچنین افزود : در مورد بررسی عملکرد برنامه ۵ ساله دوم هم ما فقط دسترسی به عملکرد ۳۰ ماه داشتیم در حالی که هم اکنون عملکرد ۴۵ ماه(تا اخر اذر ماه) را لازم داریم و بر این اساس می توانیم برای برنامه ۵ ساله بعدی اظهار نظر کنیم. اینکه چند درصد برنامه پیش رفته و چه میزان تحقق یافته است. امیدواریم این مهم همزمان با لایحه ۹۷ آماده و به شورا ارائه شود.

رییس کمیسیون فرهنگی شورا خاطرنشان ساخت: نکته مهمتر جایگاه فرهنگ در برنامه است. آنچنان که شاهد بوده ایم در دهه گذشته بیشتر توجه مدیریت شهری به کالبد شهر و بیشتر به سازه های بزرگ و نمایش محور بوده و ای کاش که این سازه ها کمکی به شهر می کرد و رضایت شهروندان را به ارمغان می آورد.

حق شناس افزود: علی القاعده باید پیوند مناسب بین شهر و شهروند در قالب تقویت حوزه فرهنگ و با نگاه فرهنگی داشته باشیم. جایگاه فرهنگ در قالب محلات و هویت فرهنگی باید در دستور کار و نیز مفاد برنامه ۵ ساله قرار گیرد.