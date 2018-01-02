توئیت ضد اسلامی نماینده پارلمان آلمان دردسر ساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «بئاتریکس فان استورش» نایب‌رئیس حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» در توئیتر پیامی را علیه پلیس شهر کلن که در حمایت از مسلمانان پیام گذاشته بود منتشر کرد.

وی توییت کرده بود که پلیس کلن به عربی هم توییت تبریک سال نو فرستاده است.

این نماینده مجلس آلمان در پیام خود به طرز توهین آمیزی نوشته بود: پیام پلیس برای راضی‌کردن مردان مسلمان وحشی که تجاوز گروهی می‌کنند بوده است.

در واکنش به این پیام توهین آمیز، شبکه اجتماعی توییتر حساب او را به طور موقت بست. توییتر اعلام کرد که چون خانم استورش قوانین این وبسایت را زیر پا گذاشته است حساب او را برای ۱۲ ساعت می‌بندد.

اکنون پلیس آلمان نیز در این باره تحقیق می‌کند. پلیس آلمان در حال بررسی این مطلب است که آیا این نماینده پارلمان آلمان باید به نفرت‌ پراکنی متهم شود یا خیر.

استورش پیام توهین آمیز خود را در فیسبوک هم منتشر کرد ولی آن‌جا هم حساب وی به دلیل تحریک آمیز بودن این پیام مسدود شد.

چند ماه پیش آلمان اجرای قانونی را آغاز کرد که طبق آن اگر شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک ظرف ۲۴ ساعت پیام‌هایی که محتوای غیرقانونی دارند را حذف نکنند، با پرداخت جریمه تا ۵۰ میلیون یورو (۵۷ میلیون دلار) روبرو خواهند شد.

در واکنش به این تحولات، حزب راست‌گرای افراطی آلترناتیو برای آلمان از اظهارات نایب‌رئیس این حزب دفاع کرده و گفته است حذف اظهارات او یک جور سانسور است.