علیرضا مزروعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از تشکیل «مجمع اساتید گفتمان‌های دینی» در کشور خبر داد و گفت: ابتدا در هر استان یک مجمع تشکیل و رؤسای ۳۱ استان مجمع کشوری را تشکیل می‌دهند.

وی در خصوص اهم راهبردهای مجمع اساتید گفتمان‌های دینی کشور گفت: «تأکید بر رویکرد برون گرا و تعامل و همکاری‌های بین دستگاه‌های فرهنگی و دینی»، «رصد فرصت‌های تبلیغی به منظور دستیابی به فضای فرهنگی کشور»، «تقویت نقش هدایتی و حمایتی سازمان تبلیغات اسلامی برای شکل‌گیری و پیشرفت فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغی توسط نخبگان و فرهیختگان جامعه»، «شناخت ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فردی و گروهی»، «هم‌اندیشی و مبادله یافته‌ها و تجارب علمی، پژوهشی و اجرایی»، «شبکه‌سازی گروه‌های تخصصی در برگزاری گفتمان‌های دینی» و «تشویق و معرفی گفتمان‌های موفق اعم از اساتید و گروه‌های تخصصی» از مهم‌ترین اهداف تشکیل این مجمع است.

دبیر گفتمان‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی از جمله اهدافی که در مجمع اساتید گفتمان‌های دینی دنبال می‌شود را تبادل نظر، هماهنگی، هم‌سویی، تعمیق و گسترش تجارب با رویکرد فعالیت‌های آموزشی ـ پژوهشی اساتید فعال عرصه فرهنگ دینی استان‌ها و توانمندسازی و مرجع سازی شخصیت‌های فرهنگی تأثیرگذار اعلام کرد.

مزروعی خاطر نشان کرد: در تدوین این برنامه سعی شده است تا با شناخت فعالیت‌های اصلی سازمان تبلیغات اسلامی و شرایط محیطی که سازمان در آن فعالیت می‌کند اهداف و راهبردهای گفتمان دینی جامعه تدوین و با تعریف شاخص‌های اندازه‌گیری نتایج فعالیت‌ها ارزیابی شود.

مزروعی اضافه کرد: رویکرد مأموریتی این مجمع فعالیت علمی، پژوهشی، آموزشی، هدایتی و نظارتی خواهد بود.

وی در پاسخ به این سؤال که این برنامه چه کمکی به وضعیت گفتمان‌های دینی هر استان خواهد کرد؟ گفت: اساساً اساتید بومی گفتمان دینی نسبت به وضعیت اجتماعی، فرهنگی و دینی منطقه خود، از علم و آگاهی و بینش نه صرفاً انتزاعی که تجربی و محسوس برخوردارند و بابیان این اندیشمندی در گفتار و عمل و آثار خود، موجب بصیرت افزایی در جامعه مخاطب می‌گردد و جریانی در مسیر بهبود وضعیت فرهنگی کشور ایجاد می کند.

دبیر گفتمان‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اساتید بومی که در هر استان حضور دارند هم با خرده فرهنگ‌های هر منطقه در ارتباط مستقیم هستند و هم با آنچه که مسئله و دغدغه فرهنگی و اجتماعی استان است. این اساتید با تبادل نظر و نگاه پژوهشی می‌توانند هم در مسئله شناسی و هم حل مسئله از لحاظ کارشناسی مؤثر باشند.

مزروعی افزود: این برنامه سعی بر آن دارد تا با شناخت مأموریت‌های اصلی سازمان تبلیغات اسلامی و شرایط محیطی که سازمان در آن فعالیت می‌نماید اهداف، سیاست ورا هبرد برنامه گفتمان دینی از اثربخشی بیشتر برخوردار شود و با تعریف شاخص‌های اندازه گیری، نتایج فعالیت‌ها ارزیابی شوند.