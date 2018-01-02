نظام مسئولیت اجتماعی، بهترین فضای ممکن برای مطبوعات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطانیفر در جلسه مشترک با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور اظهار کرد: امروز خوشبختانه فضای مطبوعاتی کشور به سمت فضای نظام مسئولیت اجتماعی حرکت میکند.
وی ادامه داد: در ۵نظام مختلف رسانهای که در دنیا اعم از نظام رسانهای آمرانه، کمونیستی، توسعهای و... که وجود دارد، میتوان از نظام مسئولیت اجتماعی به عنوان عالیترین آنها یاد کرد.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همچنین اعلام کرد: شاخصه این نظام، وجود نهادهای صنفی و در اختیار گرفتن فضای مطبوعات کشور توسط آنهاست و ما خوشحالیم که در این مسیر قدم گذاشتهایم.
وی با بیان اینکه حدود ۱۹ نهاد صنفی مطبوعاتی در کشور شکل گرفته است، بیان کرد: هر نوع اعمال دولتی و حاکمیتی در حوزه مطبوعات و رسانهها باید از طریق همین نهادها شکل بگیرد؛ زیرا امکان رصد حدود ۵هزار رسانه در کشور توسط ادارههای فرهنگ و ارشاد ممکن نیست.
سلطانیفر در بخشی از سخنان خود خطاب به اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات ایران عنوان کرد: شما باید تا جایی پیش بروید که اقتدار مدیران کل ارشاد در استانها از بین نرود، بلکه بجای تقابل باید راه همراهی و همسویی با آنها را در پیش بگیرد و رابطهای سرشار از تعامل داشته باشید.
وی همچنین با تاکید بر اینکه شما باید امین مدیران کل فرهنگ و ارشاد استانها باشید، اضافه کرد: ما نیز در جایگاه خود سعی میکنیم هرکجا قدم برداشتیم شما را با خود همراه کنیم.
وی سپس درباره مسائل طرحشده توسط اعضا در جلسه صحبت کرد و نسبت به هریک نظر و عقیده خود را بیان نمود.
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