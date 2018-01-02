به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا موالی زاده روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ناکامی های اخیر استکبار جهانی در منطقه سبب شده است تا استکبار جهانی گمان کند می تواند با ایجاد آشوب در ایران به موفقیت دست یابد.

موالی زاده گفت: ما در آستانه چهل سالگی انقلاب قرار داریم و هنوز فراموش نکرده ایم که این انقلاب از خون شهدا نشات گرفت و چشم اندازی روشن برای آینده آن به وضوح قابل مشاهده است.

وی عنوان کرد: طبیعتا مشکلات و مسائلی وجود دارد ولی جریان های اخیر نشان از حضور دو گروه برجسته در بین معترضین داشت که نخستین گروه مردمی بودند که از نظر مسائل مالی و اقتصادی دچار مشکلات هستند و با این اعتراض درصدد بودند تا اعتراض و صدای نارضایتی خود را به گوش مسئولین برسانند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور بیان کرد: بر این اساس دستورات مبنی بر ر سیدگی بر مشکلات مردم صادر شده است و مسئولین در تلاشند تا خواسته های به حق مردم را اجرایی کنند.

موالی زاده گفت: اما در این بین برخی از شعارها، نوع تظاهرات و رفتارهای هنجار شکننانه نشان داد که در این بین جریان های ضد انقلاب در بین اعتراضات مردم در پی رسیدن به خواسته های خود هستند.

وی با اشاره به شکست داعش در منطقه شام بیان کرد: در اتفاقات اخیر در منطقه از نابودی داعش تا شکست همه پرسی کردستان عراق؛ حضور پر رنگ رژیم اسرائیل به خوبی مشاهده شد، حتی در یمن نیز عربستان نتوانست به خواسته های خود برسد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور بیان کرد: شکست های اخیر رژیم صهیونیست و استکبار جهانی در منطقه سبب شد تا تلاش های آن ها برای کمرنگ نشدن فعالیت هایشان در اعتراض های اخیر ایران مداخله داشته باشند اما مردم اجازه ادامه این عهد کشنی ها را ندادند و با حضور و تجدید پیمان با ارمان های انقلاب شکستی دوباره برای این مدعیان ایجاد شده است.

وی گفت: وجود مشکلات در زمینه های مختلف مورد تایید ماست و قطعا به دنبال حل این مشکلات هستیم و دولت همه تلاش خود را برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجام خواهد داد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور خاطرنشان کرد: اگرچه واکنش های اخیر سران صهیونیست و استکبار جهانی نشان از مداخله مستقیم این افراد در اعتراض های اخیر داشت اما مردم ایران بار دیگر اثبات کردند که به غریبه اجازه دخالت در اتفاقات درون کشور را نمیدهند.

موالی زاده همچنین گفت: پیش بینی این است که تا چند روز آینده دوباره آرامش به کشور باز خواهد گشت و ٤٠ سالگی انقلاب را با حضور پرشور مردم و مسئولین دوباره گرامی خواهیم داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مسئولین به صورت جدی به دنبال رفع مشکلات مردم هستند و این در شرایطی است که در مشکلات عهد شکنی های ایجاد شده پس از برجام و تحریم ها فعالیت برای جلب رضایت مردم قدری دشوار تر شده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور تصریح کرد: مشکلات کشور به مرور زمان رفع خواهد شد و دوباره ناامیدی و روسیاهی برای دشمنان و تحریک کنندگان این اتفاقات باقی خواهد ماند.

موالی زاده در ادامه این جلسه با اشاره به مشکلات مالی ادارات ارشاد در پرداخت دستمزدها گفت: این که با کمترین اعتبارات شاهد تلاشی صادقانه در بین کارمندان هستیم نشان از تعهد شغلی و اخلاق حرفه ای شماست و از زحمات و تلاش های شما تشکر می کنیم.