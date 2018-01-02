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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۴۰

فرمانده انتظامی رباط کریم:

یکی از عوامل اغتشاشات اخیر در پرند دستگیر شد

یکی از عوامل اغتشاشات اخیر در پرند دستگیر شد

رباط کریم- فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از دستگیری یکی از عوامل محرک تجمعات غیر قانونی در پرند خبر داد و گفت: وی کارمند یکی از بانک های رباط کریم بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله زاده پاشاکی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: یکی دیگر از عوامل محرک تجمعات غیر قانونی در پرند دستگیر شد.

وی اضافه کرد: این فرد کارمند یکی از بانک های رباط کریم بود، که در اغتشاش در شهر پرند نقش ایفا می کرد.

بر اساس این گزارش، فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم پیش از این نیز از دستگیری  ۳ زن و ۸ مرد در خصوص ناآرامی های پرند طی روزهای گذشته خبر داده بود.

در رباط کریم، همچنین طی روزهای گذشته فردی به هویت «ر.ع» که اقدام به انتشار فراخوان تجمع اعتراضی در شبکه های اجتماعی در این شهر می کرد، نیز دستگیر شده بود.

پرند، شهری تازه تأسیس در شهرستان رباط کریم و در ۳۳ کیلومتری جنوب‌غربی شهر تهران و در مسیر آزادراه تهران ـ ساوه است.

کد مطلب 4189537

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