۴۸۰ میلیارد تومان برای اشتغال روستایی در مازندران تخصیص یافت

علی ربیعی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگاران به شانزدهمین سفر خود برای حضور در مازندران اشاره کردو گفت: در این سفر افتتاح کارخانه فیبر بابلسر را با اشتغالزایی ۵۰۰نفر داشتیم که کمک خوبی در بخش اشتغال بوده است .

ربیعی با بیان اینکه در سفر به شهرستان نکا و حضور در بیمارستان بوعلی این شهر افتتاح بخش اورژانس را انجام دادیم ، افزود: با افتتاح بخش اورژانس این بیمارستان ۱۴ تخت به این مرکز درمانی اضافه شد که امیدواریم خدمات بهتری را در بخش اورژانس ارائه کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با حضور در کارگروه اشتغال مازندران سعی کردیم به بررسی آخرین وضعیت اشتغال استان بپردازیم ، تصریح کرد: در نیمه اول سال جاری ۳۴۰هزار بیمه شده اجباری در استان داشتیم که این آمار خوبی است و سطح پوشش بالای بیمه درمازندران را نشان می دهد .

وی با اشاره به اینکه افزایش سطح بیمه اجباری به عدد قابل قبولی رسیده است یادآورشد:اگر به همین میزان شغل غیر رسمی هم در نظر بگیریم در پایان ۱۲ ماهه امسال از نرخ اشتغالی که برای استان پیش بینی کردیم،پیشی خواهیم گرفت.

ربیعی با ابراز خرسندی از پوشش بیمه اجباری، از افزایش شش هزار نفری دراین بخش نسبت به سال گذشته خبرداد و اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری این میزان بیمه شده از کل آمار بیمه شده در سال گذشته پیشی گرفته است.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به میزان تسهیلات درنظر گرفته شده برای مازندران اشاره کردو ادامه داد: ۷۴۰میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به مازندران اختصاص یافت و ۷۵۰میلیارد تومان نیز در اشتغال فراگیر در نظر گرفته شد که مسئولیت آن بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است که با دو واحد درصد پایین بودن نرخ تسهیلات همراه است .

ربیعی با بیان اینکه خوشبختانه مازندران از استان هایی است که مشاغل روستایی خود را حفظ کرده است ، افزود : ۴۸۰میلیارد تومان نیز سهم اشتغال روستایی مازندران است که چهره اشتغال روستایی استان را تغییر خواهد داد .

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت تسهیلات در بخش های دیگر و با نرخ های متفاوت اشاره کردو بیان داشت : برای مشاغل خانگی ۱۳۰ میلیارد تومان ، مشاغل پشتیبان ۳۲میلیارد توماندر نظر گرفته شد که در مجموع دو هزارو ۱۳۲میلیارد تومان به صورت ریالی برای استان پیش بینی شده است .

وی از اختصاص ۶۷۰ میلیارددلار تسهیلات ارزی به مازندران خبردادو یادآور شد : با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته امیدواریم در سال ۹۷ با اختصاص این تسهیلات نرخ بیکاری استان را کاهش دهیم .

ربیعی با اشاره به اینکه شغل های ایجاد شده برای استان برنامه ریزی شده و مشخص است ، تاکید کرد: بیشترین شغل ها در بخش گردشگری ، صنایع مکمل، صنایع بسته بندی، گوشت ،آبزیان و مشاغل روستایی همچون صنایع دستی و صنایع کوچک ایجاد می شود که امیدواریم با پیش بینی هایی که صورت گرفته چهره استان بهبود یابد.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اجرای سیاست فقر زدایی در مازندران ، اعلام کرد: این سیاست ها تحت عنوان و در ذیل شورای عالی رفاه در کمیسیون های تخصصی تشکیل شده و کمیسیونی حمایتی است که در نظر داریم آن را به استانها نیز ارجاع دهیم.

ربیعی یادآور شد: این سیاست های حمایتی در زمینه های بازماندگی از تحصیل ، حمایت های غذایی و سوء تغذیه به همراه مسکن حمایتی دنبال خواهد شد .

وی با تاکید بر اینکه در برنامه های پیش بینی شده در سال جاری افزایش مستمری مدد جویان را در دستور کار داریم ، خاطر نشان کرد: با اجرای سیاست های حمایتی تا حدودی از فقر درآمدی جلوگیری کردیم به صورتی که در جمع کشورهایی قرار گرفتیم که در مورد فقر مطلق و فقر شدید با بهبود شاخص ها در این بخش در سطح قابل قبولی قرار داریم.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: بهبود زندگی مردم و افزایش قدرت خرید در قالب سیاست های مزدی هم از جمله سیاست های مورد نظر خواهد بود.

وی از راه اندازی صندوق رفاه خبردادو به بیان تفاوت های این صندوق با سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت و گفت: این سازمان پول را از محل حامل های انرژی دریافت می کرد و مستقیم از یک چک به چک دیگر انتقال می داد و در آن برنامه ریزی و سیاست گذاری وجود نداشت .

ربیعی در این باره ادامه داد: سیاست گذاری مبارزه با فقر در صندوق رفاه صورت می گیرد و پول دربین استانهای مختلفکه در خصوص فقر تفاوت هایی را نیز دارند ،تقسیم می شود و برنامه ریز های منطقه ای صورت می گیرد.

وی ماهیت صندوق رفاه را مبتنی بر فقر زدایی دانست وآن را از نکات برجسته بودجه سال ۹۷ خواند و عنوان کرد :تفاوت این صندوق با سازمان هدفمندی یارانه ها در این است که آن سازمان مانند یک کارپرداز عمل می کرد اما در صندوق رفاه سیاست گذاری رفاهی هم صورت می گیرد.