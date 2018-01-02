به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی زندهبودی ظهر سهشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان بوشهر اظهار داشت: آبزیپروری یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی در استان بوشهر است که نقش مهمی در توسعه تولید و اشتغال دارد.
وی با اشاره به شناسایی و تدوین طرحهای سرمایهگذاری پرورش ماهی در قفس برای سرمایه گذاران، اضافه کرد: ۱۰۴ سرمایهگذار تاکنون برای مشارکت در پروژه پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر اعلام آمادگی کردهاند.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به اینکه موافقت اصولی برای اجرای ۵۴ طرح صادر شده است، بیان کرد: با بهرهبرداری از چهار پروژه ماهی در قفس استان بوشهر سالانه چهار هزار تن ماهی تولید میشود.
وی با بیان اینکه مجوزهای صادرشده برای پرورش ماهی در قفس معادل تولید سالانه ۳۷ هزار تن ماهی است، افزود: تا پایان برنامه ششم توسعه پرورش ماهی در قفس استان بوشهر به ۲۰ هزار تن خواهد رسید.
زندهبودی با اشاره به ایجاد پنج شهرک پشتیبان طرحهای آبزیپروری در استان بوشهر برای مدیریت و ارائه خدمات به سرمایهگذاران ادامه داد: سود و نرخ تسهیلات اعتباری به پرورش ماهی در قفس در مناطق روستایی و مرزی کمتر از دیگر نقاط است.
وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای بالای آبزیپروری در استان بوشهر، اجرای این طرحها زمینهساز توسعه اشتغال در سطح استان خواهد بود.
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