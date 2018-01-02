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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۷

فرمانده انتظامی استان شهرستان ایلام خبر داد:

کشف سرقت ۶۰۰ میلیونی در ایلام

کشف سرقت ۶۰۰ میلیونی در ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی استان شهرستان ایلام از کشف سرقت ۶۰۰ میلیون ریالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید فتاحی امروز در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام شکایت چند نفر از روستاهای اطراف شهرستان ایلام مبنی بر سرقت احشام و طیور آن‌ها، مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران تجسس کلانتری ۱۵ با تلاش شبانه‌روزی و با اشرافیت کامل توانستند در کمترین زمان ممکن سارقان احشام روستاییان را شناسایی کنند.

 فرمانده انتظامی شهرستان ایلام تصریح کرد در یک عملیات موفق پلیسی سه سارق حرفه‌ای که به صورت باندی اقدام به سرقت احشام از روستاییان می کردند دستگیر شدند.

وی یادآور شد: سارقان پس از مقاومت و کتمان حقیقت در بازجویی‌های اولیه، نهایتاً در مواجهه با اسناد و مدارک بدست آمده لب به اعتراف گشوده و از سرقت‌ها و نحوه ارتکاب خود به سرقت پرده برداشتند.

سرهنگ فتاحی تصریح کرد: سارقان در بازجویی اولیه به ۵ فقره سرقت شامل سرقت ۶ راس گاو و ۶۰ قطعه بوقلمون به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در پایان با اشاره به اینکه شهروندان هشدارها و توصیه های پلیس را جدی بگیرند گفت سارقان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4189556

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