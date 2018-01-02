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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۳۳

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه خبر داد:

ارسال ۱۲ دستگاه کانکس به شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب

ارسال ۱۲ دستگاه کانکس به شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب

کرمانشاه- مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از ارسال ۱۲ دستگاه کانکس به شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب خبر داد.

مجید یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، از کلنگ زنی مدرسه ۱۲ کلاس تقوی روستای میرآباد در شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد و اظهار داشت: کلنگ مدرسه ۱۲ کلاسه تقوی روستای میرآباد توسط قادر خالدی خیر مدرسه ساز به زمین زده شد.

وی از درخشش همکاران فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در همایش تجارب برتر مدیریت آموزشگاهی خبرداد و گفت: آثار ۲ تن از همکاران دوره ی ابتدایی استان در همایش ملی تجارب مدیریت آموزشگاهی برگزیده شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه همچنین از ارسال ۱۲ دستگاه کانکس به شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب خبرداد و گفت: سومین کاروان حامل کانکس های اهدایی، با حضور معاون پشتیبانی و نماینده مدیران شهرستان در روستاهای زلزله زده غرب استان نصب شد.

کد مطلب 4189559

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