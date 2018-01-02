مجید یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، از کلنگ زنی مدرسه ۱۲ کلاس تقوی روستای میرآباد در شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد و اظهار داشت: کلنگ مدرسه ۱۲ کلاسه تقوی روستای میرآباد توسط قادر خالدی خیر مدرسه ساز به زمین زده شد.

وی از درخشش همکاران فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در همایش تجارب برتر مدیریت آموزشگاهی خبرداد و گفت: آثار ۲ تن از همکاران دوره ی ابتدایی استان در همایش ملی تجارب مدیریت آموزشگاهی برگزیده شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه همچنین از ارسال ۱۲ دستگاه کانکس به شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب خبرداد و گفت: سومین کاروان حامل کانکس های اهدایی، با حضور معاون پشتیبانی و نماینده مدیران شهرستان در روستاهای زلزله زده غرب استان نصب شد.