روند کند اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بشرویه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده ظهر سه شنبه در کمیته اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بشرویه اظهار داشت: متاسفانه برای جذب اعتبارات و تسهیلات حتی در مبالغ پایین مشکلات عدیده ای وجود دارد که همین امر سبب ناامیدی سرمایه گذاران و یا تولیدکنندگان می‌شود.

وی دلیل عدم جذب تسهیلات را ، همکاری کم دستگاه‌های اجرایی استانی و نیز عدم همکاری قابل قبول برخی بانک‌های شهرستان در بعضی از پروژه‌ها دانست.

زمان زاده اظهار داشت: برخی از ادارات برای اعطای تسهیلات حتی در مبالغ پایین نیازمند تاییدیه کارشناسان استانی هستند که ارجاع پرونده و بررسی آن در استان بازه زمانی طولانی را گاها طی می‌کند.

وی افزود: نیاز است تا حداقل مجوزها به ادارات و نمایندگی‌های شهرستانی داده شود تا برای جذب تسهیلات این فرایند زمان بر به وجود نیاید.

فرماندار شهرستان بشرویه همچنین گفت: متاسفانه از عملکرد برخی ادارات همچون میراث فرهنگی در حوزه مشاغل خانگی استان رضایت نداریم چرا که طرح‌های بسیاری در این حوزه در شهرستان وجود دارد اما تایید طرح‌ها از استان به طول انجامیده و همین امر سبب کند شدن روند جذب تسهیلات می‌شود.

زمان زاده بیان کرد: کاهش میزان تسهیلات پس از بررسی کارشناسان و نیز طول دوره سریع بازپرداخت بدون تنفس از دیگر مشکلات پیش روی اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است.