تدوین کلیات برنامه توسعه رشت/«روز رشت» در تقویم ملی ثبت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم «روز رشت» ظهر سه شنبه توسط شهرداری و شورای شهر رشت برگزار و مسئولان بر توسعه این شهر و جذب سرمایه گذاران و شناساندن رشت و فرهنگ مردم آن به مردم دنیا تاکید شد.

در این مراسم که در دوره شورای چهارم به مناسبت تعیین رشت به عنوان مرکز منطقه گیلان در ۴۷۵ سال پیش به نام «روز رشت» نامگذاری شده است، شهردار رشت با اشاره به جایگاه رشت در تاریخ ۵۰۰ سال اخیر اظهار کرد: برای بازگرداندن رشت به جایگاه بلند خود در سطح کشور برنامه ریزی های هوشمندانه ای انجام دهیم.

مسعود نصرتی با بیان اینکه مردم رشت شایسته برخورداری از بهترین امکانات هستند، افزود: با رفع نیازها و مشکلات رشت، باید این شهر را محلی برای زندگی کردن و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی تبدیل کنیم.

وی تصریح کرد: در سایه اتحاد و همدلی بین شهروندان و مدیریت شهری و همه مدیران استانی و شهری می توانیم مسیر توسعه رشت را تسهیل کرده و جایگاه آن را در سطح کشور ارتقا دهیم.

شهردار رشت با بیان اینکه کلیات برنامه توسعه رشت تدوین شده است، گفت: این برنامه با همکاری شهروندان و همه مسئولان قابل اجرا است.

وی افزود: شهردار بدون کمک اعضای شورا، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مسئولان استانی قادر به انجام هیچ اقدامی نیست.

نصرتی تاکید کرد: از این پس به صورت هفتگی گزارش هایی از اقدامات شهرداری رشت به شهروندان ارائه می شود تا مردم در جریان فعالیت های شهرداری برای رفع مشکلات و ایجاد بستر توسعه برای جذب سرمایه گذار در سطح شهر باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت نیز با اشاره به نامگذاری ۱۲ دی به نام روز رشت گفت: این روز متعلق به همه شهروندان است.

امیرحسین علوی با بیان اینکه باید برای رفع مشکلات شهر و شهروندان باید به وظایف خود عمل کنیم افزود: جذب سرمایه گذار، اجرای پروژه های عمرانی، تمرکز بر روی حوزه گردشگری و هر فعالیت دیگری که در سطح مدیریت شهری در حال اجرا است باید توسط شهروندان لمس شده و در زندگی انان نمود پیدا کند.

بهره گیری از ظرفیت رشت به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی در زمینه غذاهای حلال

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان نیز در این مراسم با بیان اینکه لازمه ایجاد زیرساخت ها در رشت اتحاد و همدلی است، گفت: گردشگری رشت مزیتی است که باید نسبت به آن توجه کرد.

محمدحسین قربانی با اشاره به ثبت رشت به عنوان شهر خلاق خوراک در سازمان یونسکو، افزود: امروزه بخش قابل توجهی از جمعیت کشورهای اروپایی به استفاده از غذاهای حلال تمایل دارند و ثبت رشت به عنوان شهر خلاق یونسکو در حوزه خوراک شناسی، فرصتی است که باید از ان استفاده کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تلاش و همدلی روز ۱۲ دی ماه(روز رشت) به عنوان روزی ملی در تقویم کشور به ثبت برسد.

روز رشت، روز همبستگی مردمی

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای رشت نیز در این مراسم با تقدیر از شورای چهارم برای نامگذاری روز ۱۲ دی ماه به عنوان روز رشت، اظهار کرد: این نامگذاری فارغ از همه کنش ها و واکنش های سیاسی و سلیقه ای بوده است که نشان می دهد مردم رشت چنین روزی را روز انسجام مردمی می دانند.

محمدحسن عاقل منش افزود: پیام روز رشت به همه مردم کشور و دنیا، پیام همدلی و همبستگی است.

مشاور سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نیز در این مراسم با تجلیل از شهرداری رشت برای نامگذاری چنین روزی به نام روز رشت، اظهار کرد: تلاش های شهرداری رشت طی سال های اخیر در عرصه بین المللی باعث شد که رشت به عنوان نماینده کشور در سازمان یونسکو در حوزه خوراک شناسی به ثبت برسد.

موسی پژوهان افزود: لازمه ایجاد شهرهای خلاق برای زندگی شهرنشینی، داشتن شهرداری های خلاق بوده و شهرداری رشت در این حوزه اقدامات قابل توجهی از خود نشان داده است.

به گفته وی، در همین راستا، اولین دببرخانه شبکه شهرهای خلاق کشور در شهرداری رشت ایجاد شده است تا سایر شهرها با استفاده از تجربیات شهرداری رشت نسبت به اقدامات خلاقانه فعالیت کنند.

در پایان این مراسم از ۱۴ شهروند رشت که چهره ماندگار سال در حوزه های مختلف شناخته می شوند، از سوی شهرداری رشت تجلیل به عمل آمد.