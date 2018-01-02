۵۳ درصد اعتبارات ابلاغی ایجاد و توسعه اشتغال در بشرویه جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، قائم عبداللهی ظهر سه شنبه در کمیته اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان اظهار د اشت: از ابتدای سال جاری تاکنون طرح خودکفایی ۳۱ خانوار مددجوی تحت حمایت این نهاد انجام شده است.

وی افزود: طی ۹ ماهه سال جاری تعداد ۳۰۰ نفر از مددجویان و فرزندانشان در ۱۹ دوره مختلف، آموزش‌های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی را فراگرفته اند.

عبداللهی ادامه داد: از این تعداد ۹۷ نفر مهارت آموزی، ۹۷ نفر پایدار سازی و توسعه، ۹۳ نفر کارآفرینی و ۱۳ نفر مربوط به حرفه آموزی دانش آموزان بوده است همچنین طی این مدت تعداد ۷ کاریابی در سطح شهرستان انجام شده است.

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) بشرویه بیان کرد: تعداد ۹۳ طرح اشتغال با اعتبار ۱۷ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال برای مددجویان این نهاد در ۹ ماهه سال جاری اجرا شده است.

عبداللهی افزود: از این میزان وام پرداختی تعداد ۳۱ طرح با مبلغ ۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال از محل صندوق امداد ولایت و تعداد ۶۲ طرح با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال از محل اعتبارات قرض الحسنه بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح‌ها در مجموع ۱۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان این نهاد فراهم شده است، از تعامل و همکاری مناسب بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: از مجموع ۲ میلیارد اعتبار وام قرض الحسنه خود اشتغالی سهمیه تخصیصی به این شهرستان از ابتدای مردادماه سال جاری مبلغ ۱۸ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال به بانک‌ها ابلاغ شده که در طی ۵ ماهه اخیر مبلغ ۹ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال معادل ۵۳ درصد اعتبارات ابلاغی جذب شده است.

عبداللهی افزود: امید است تا پایان سال با همکاری بانک‌ها بتوانیم ۱۰۰ درصد اعتبار ابلاغی را جذب کنیم.