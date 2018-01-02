به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه نشست خبری با رسانه ها در پاسخ به خبرنگار مهر تصریح کرد: موضوع انتقال پادگان اردبیل چند سالی است مطرح شده و بنده با پیگیری این مهم در ستاد مشترک ارتش خواستار حمایت ارتش از طرح انتقال شدم.

وی افزود: توافقات اولیه برای انتقال صورت گرفته و در استان نیز اقداماتی انجام شده که می‌بایست تائیدیه انتقال از تهران صادر شود و در محل فعلی کاربری مناسب مناسب تعریف کنیم.

استاندار اردبیل با تأکید به اینکه برای پادگان جدید ارتش زمینی اختصاص یافته است، اضافه کرد: زمین دیگری از سوی ارتش درخواست شده بود که حتماً اختصاص خواهیم داد.

به گفته بهنامجو طرح جایگزینی پادگان سمبل مهم و کلیدی برای شهر اردبیل است و با شهرداری مذاکراتی صورت گرفته که طرح جایگزینی پادگان به شکل مطلوب انجام شود.

وی به تکمیل طرح تا سال آینده اشاره و تأکید کرد: در عین حال حضور مجدد ارتش در خود استان نیز ضروری است و با توجه به اینکه ارتش همواره در وقایع و حوادث از جمله سیل و زلزله پشتیبان قوی مردم بوده لازم است برای حضور مجدد ارتش اقدام کنیم.

استاندار اردبیل همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه پیگیری حق آبه استان اردبیل از رود ارس اضافه کرد: بنده از زمان حضور در استان جلسات متعدد با صاحب‌نظران، کارشناسان و وزارت نیرو داشتم و این موضوع با جدیت بررسی شده است.

بهنام جو افزود: در وهله نخست ما از وزارت نیرو درخواست کردیم که دلیل مطالعات و معیارهای قائل شدن سهم خاصی از حق آبه به استان را در اختیار ما قرار دهند و قول مساعدت اخذ شده که در صورتی که کارشناسی این مطالعات اشتباهی را نشان دهد، وزارت نیرو پذیرای آن باشد.

استاندار اردبیل با تاکید به اینکه از حق آبه استان دفاع خواهد کرد، در عین حال متذکر شد: در شمال استان اردبیل یکی از پروژه‌های عظیم آبی کشور در حال اجرا است که اگر اذن رهبر معظم برای اختصاص اعتبار به مهار آب‌های مرزی از محل صندوق توسعه ملی نبود، امکان اجرای آن وجود نداشت.

به گفته بهنامجو سدهای خداآفرین، احمدبیگلو، تازه کند و عمارت از محل اعتبارات آب‌های مرزی اجرا می‌شود و به زودی با اجرای خداآفرین یک میلیون تن به تولیدات کشاورزی استان افزوده خواهد شد.

وی همچنین در خصوص روند عملیاتی شدن طرح اشتغال فراگیر در حالی که ۱۰ ماه از سال سپری شده و رقمی تسهیلات بانکی به متقاضیان اختصاص نیافته است، ادامه داد: ۱۴۰ میلیارد تومان مصوبه در این خصوص داریم.

استاندار اردبیل افزود: این طرح در دو ماه گذشته به تازگی ابلاغ شده و آیین‌نامه‌های اجرایی هنوز به دست نرسیده است.

بهنام جو با تأکید به اینکه رابطه دولت با بانک‌ها در استان مطلوب است، اضافه کرد: بانک‌ها در حال مطالعه و بررسی طرح‌های پیشنهادی هستند و با این وجود اگر بانکی عملکرد مطلوبی نداشته باشد طور دیگر برخورد خواهیم کرد.